Holanda tanca diverses mesquites per por a nous atacs contra la comunitat musulmana

Holanda es blinda davant dels atacs xenòfobs que van causar la mort de sis fidels la setmana anterior a la ciutat del Quebec, Canadà. Les grans mesquites del país han decidit tancar aquesta setmana les seves portes en les hores d'oració, un moment en el que s'hi solen congregar un gran nombre de musulmans, com a mesura de precaució després dels atacs a la ciutat canadenca.

Els consells de la Mesquita Blava d' Amsterdam, la d'Essalam de Roterdam, la d'As-Sunnah de La Haya i la de Imar al Farouq d' Utrech han pres la decisió després d'una reunió d'urgència amb la finalitat de garantir la seguretat als espais de culte. Un portaveu d'aquestes institucions ha qualificat la mesura de "rigorosa" i ha ressaltat que aquestes institucions es caracteritzen per mantenir sempre les portes obertes.

Al tancament en les hores de màxima afluència, s'hi suma la mesura de desplegar agents de seguretat als edificis de culte i la instal·lació de càmeres de seguretat a la Mesquita Blava.

Un país que flirteja amb el tancament absolut

L'ultradretà Partit de la Llibertat, comandat per Geert Wilders, abandera el sentiment d'islamofòbia que viu el país, a poques setmanes de celebrar-se les eleccions legislatives. El mes de març Holanda decidirà si el candidat xenòfob és el nou president neerlandès o, per el contrari, no dona llum verda a una política obertament anti-musulmana. El candidat ha arribat a assegurar que Holanda necessita "menys islam" perquè és una religió "incompatible amb la llibertat". El desembre de 2016, Wilders va ser declarat culpable a La Haya pels seus atacs contra la comunitat musulmana. La mesura resulta simbòlica, ja que no haurà de complir cap pena i representa només un toc d'atenció a un candidat que busca abolir l'Islam al país o prohibir l'Al-Corà, entre d'altres mesures.

Una nova crisi per a Europa L'extrema dretaAixí i tot, les mateixes autoritats de l'Administració, ara presidida pel centre-dretà Mark Rutte del Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia, vigilen les activitats d'algunes mesquites i escoles musulmanes per "incitar a la intolerància" i educar als nens amb idees "contraries a les lleis".