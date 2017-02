Hollande vol enviar a Trump una entrada per a Disneyland París

El president francès, François Hollande, vol enviar una entrada per a Disneyland París a un "americà" que, pel context de les seves paraules, és el seu homòleg, Donald Trump, tot i que no l'ha esmentat directament.

Després dels atacs que Trump va dirigir aquest divendres contra França, que viu encara sota l'estat d'emergència per l'amenaça terrorista, Hollande ha assegurat aquest dissabte que França és estimada "pels americans, la majoria d'americans, i a tot el món". " Enviaré un bitllet especial a un d'ells perquè vingui almenys a Eurodisney i entengui què és França", ha conclòs.

"París ja no és París", va arribar a dir Trump, que va citar un amic seu que visitava tots els anys la capital francesa i havia deixat de fer-ho per por de l'amenaça jihadista que manté el país en estat d'emergència.

Trump va voler justificar així el seu veto, que la justícia ha aturat, a l'entrada de ciutadans de set països de majoria musulmana com a mesura de prevenció davant d'atacs terroristes.

" No està bé mostrar menyspreu per un país amic", ha dit Hollande aquest matí a Trump. "Aquí no hi ha lliure circulació d'armes", ha arribat a dir el president francès.

També l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha enviat un missatge a Donald Trump "celebrant el dinamisme i l'esperit d'obertura de París".

To @realDonaldTrump and his friend Jim, in @LaTourEiffel we celebrate the dynamism and the spirit of openness of #Paris with Mickey & Minnie pic.twitter.com/VdIq3uWkO3