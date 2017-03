Hongria detindrà tots els demandants d'asil

Hongria endureix encara més la seva política migratòria. El Parlament ha aprovat aquest dimarts una controvertida llei que fa possible detenir i tancar a centres tots els sol·licitants d'asil fins que es resolgui la seva petició. Tot just obtenir la llum verda de la majoria de forces polítiques, l'ONU ha denunciat com el país que presideix l'ultra Viktor Orbán perquè la norma viola la legislació de dret humanitari i de la Unió Europea, que davant de la pressió del populisme i la xenofòbia també ha fet un canvi en la seva postura i la Comissió pressiona perquè els socis expulsin un milió de sensepapers. També les ONG hongareses i internacionals titllen la mesura com inhumana i contrària a la legislació del país. Avui, precisament, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha denegat el dret a una família siriana a obtenir el visat humanitari i estableix que cada país és sobirà a concedir la mesura protectora per a refugiats.

La crisi de l'extremadreta

D'acord amb la nova legislació, els demandants d'asil només podran presentar les seves sol·licituds en "zones de trànsit" situades a la frontera, on hauran d'esperar que acabin els tràmits en centres habilitats especialment per a ells, segons l'agència de notícies local MTI. Aquestes àrees estan situades a la frontera amb Sèrbia i consisteixen en contenidors, on els refugiats hauran de lliurar les seves peticions, a diferència d'actualment, que la majoria continua amb el seu camí cap a l'Europa occidental. En cas que la sol·licitud quedi rebutjada, hauran de tornar obligatòriament a la banda sèrbia.

Actualment el flux migratori s'ha estabilitzat a Hongria i les ONG estimen que tan sols hi ha 400 sol·licitants d'asil però, malgrat les xifres tan baixes, el govern d'Orbán ha preferit fer una llei específica que, en principi, ha d'estar en vigor fins que el país estigui en "estat d'alerta" per emigració massiva.

Hongria permet que 25 persones lliurin cada dia les seves sol·licituds d'asil a les zones de trànsit i, després de presentar les seves demandes de protecció, la majoria d'ells segueix el seu camí a altres països de la Unió Europea (UE) sense esperar el resultat de les seves sol·licituds.