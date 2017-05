El Iemen, ara amb epidèmia de còlera

Guerra, fam i ara una epidèmia de còlera. El govern dels rebels houthis ha declarat l'estat d'emergència sanitària a la capital del Iemen, Sanà, per la propagació de l 'epidèmia de còlera, que ja ha causat la mort d'almenys 115 persones en tres setmanes. Les autoritats han detectat més de 2.500 infeccions a causa d'un bacteri que afecta els budells i es propaga a través de la ingesta d'aigua contaminada amb femtes infectades. La situació és greu perquè el país ha quedat desabastit de serveis mèdics i infraestructures vitals a causa del conflicte sagnant pel control del territori i els recursos que des de fa dos anys enfronta les faccions xiïtes dels houthis, financiats per l'Iran, i l'executiu d'Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, que reben el suport militar de la coalició internacional capitanejada per l'Aràbia Saudita i que ha quedat reclòs a la ciutat portuària d'Aden.

Les autoritats houthis han fet una crida a les organitzacions locals i internacionals perquè ajudin a aturar aquest brot que amenaça de convertir-se en "una catàstrofe sanitària sense precedents".

El director d'operacions del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), Dominik Stillhart, ha indicat que des del 27 d'abril, més de 8.500 persones han estat traslladades a hospitals de catorze províncies del país, sota sospites de patir aquesta infecció, que si no rep un tractament de rehidratació adequat pot ser mortal. La propagació es deu, bàsicament, a la manca d'higiene i a un sanejament deficitari.

La taxa de mortalitat d'aquesta epidèmia se situa actualment en un 1,65%, va assenyalar a Efe el 9 de maig el portaveu de l'OMS, Tarik Jasarevic, una xifra superior a l'1% que l'ONU considera com una emergència.

Dues terceres parts dels 26 milions de iemenites necessiten l'ajuda humanitària per sobreviure i l'Unicef ha alertat de la greu situació de fam que es pateix a tot el país, especialment entre els nens.