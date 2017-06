Ignacio Echevarría va morir a causa d'una ganivetada a l'esquena

Segons consta al certificat de defunció, la causa de la mort d' Ignacio Echevarría a l'atemptat de Londres del dia 3 de juny va ser "una ganivetada a l'esquena", ha informat el ministeri d'Afers exteriors a l'agència Efe.

El cos d'Ignacio Echevarría, que va ser agredit quan va intentar salvar una dona que estava sent apunyalada per un dels dels terroristes al Borough Market, arribarà aquest dissabte a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avió oficial. A l'avió també hi viatjaran els familiars d'Echevarría i el cònsul d'Espanya a Londres, José Riera.

Ignacio Echevarría tenia 39 anys i treballava al treballava al banc HSBC. Segons testimonis presencials, mentre s'enfrontava al terrorista que estava apunyalant una dona, va ser agredit per dos altres atacants.