Incertesa sobre el destí de la fiscal crítica de Veneçuela

Hi ha una total incertesa sobre quin serà el destí final de l'ex fiscal general de Veneçuela Luisa Ortega Díaz, que va criticar la decisió del Tribunal Suprem –format per magistrats afins a Chávez– d'assumir el poder de l'Assemblea Nacional (o sigui, del Parlament) en considerar-lo inconstitucional, i també va qüestionar els resultats de les eleccions del 30 de juliol.

La fiscal va ser destituïda el 5 d'agost i aquest cap de setmana ha fugit amb el seu marit –el diputat chavista Germán Ferrer– a Colòmbia. Les autoritats colombianes s'han limitat a confirmar l'arribada de l'ex fiscal a Bogotà, però no es descarta que pugui viatjar a un altre país com els Estats Units. De fet, el ministre d'Interior colombià, Guillemo Rivera, no ha volgut concretar ni la situació migratòria de la fiscal, ni on és.

Ortega Díaz va ser un dels principals exponents del chavisme, però es va distanciar de Nicolás Maduro en considerar que el president veneçolà pretenia fer cas omís de la Constitució. L'expresident de Colòmbia Andrés Pastrana –al càrrec entre el 1998 i el 2002– ha recordat que el seu país va tornar a Veneçuela l'estudiant i activista polític Lorent Saleh l'any 2014.

"Hi ha molta por a Veneçuela per l'actuació del govern de [Juan Manuel] Santos", ha declarat Pastrana. En canvi, Ronal Rodríguez, investigador de l'Observatori de Veneçuela de la Universitat del Rosario, no descarta que Bogotà concedeixi l'asil a la fiscal com va fer en el passat, per exemple, amb l'expresident peruà Alan García.