Indignació per haver culpabilitzat una assassinada

Milers d’estudiants van prendre els carrers i passadissos de la Universitat Autònoma Nacional de Mèxic (UNAM) per protestar contra l’assassinat de Lesvy Berlín Osorio. La jove va aparèixer morta dimecres en una cabina d’un telèfon públic del campus, escanyada amb cable de l’aparell. Aquest últim assassinat ha posat de manifest la inseguretat que es viu a les instal·lacions de la universitat més important del país, i ha provocat que la comunitat estudiantil trenqui el silenci respecte de les agressions masclistes i els abusos que pateixen diàriament les estudiants del centre.

“La meva filla no era alumna però pensava matricular-s’hi aquest any. Dominava a la perfecció l’alemany, l’anglès i el català”, explicava la mare de Lesvy, treballadora de la UNAM, que lamenta que la institució educativa no s’hagi implicat en la investigació de l’assassinat de la seva filla per no ser universitària. Un fet que ha aixecat moltes crítiques contra el rector, Enrique Graue, i contra la Fiscalia de la Ciutat de Mèxic, que es va dedicar a tuitejar que Lesvy “s’estava drogant i bevent alcohol” poques hores abans de ser assassinada.

La resposta plena d’indiferència de les institucions a l’assassinat d’aquesta jove de 22 anys va provocar que diversos col·lectius feministes de la UNAM es mobilitzessin divendres [dissabte a la matinada a Catalunya] dins del campus. Durant la marxa van fer grafitis contra la reacció del rectorat i van tallar l’accés principal al complex universitari. Acusen Graue no només de voler silenciar aquest cas sinó el de centenars d’abusos i l’assetjament que es donen en les aules d’aquesta comunitat de 380.000 estudiants, per part de docents, companys o treballadors. L’orgull universitari nacional no es deslliura d’aquests tipus d’agressions, que, segons el govern, a Mèxic es comptabilitza amb una violació cada quatre minuts.

Organització

“La UNAM incorre en moltes irregularitats. Moltes de les denúncies que es fan contra professors que han agredit estudiants no les processen i molts cops ens humilien i ens revictimitzen, obligant-nos a fer classe o compartir espai amb els mateixos agressors”, explica Dian Esbris Juárez, estudiant de filosofia i lletres, que forma part de l’assemblea feminista de la seva facultat. “Molts docents abusadors són vaques sagrades intocables i això provoca que no ens sentim segures quan venim a estudiar”, diu.

Des de fa un any les estudiants de la UNAM s’ha organitzat en xarxes de suport i punts de conversa per poder compartir les seves experiències d’abús. L’any passat fins i tot van convocar una vaga per visibilitzar la problemàtica. “Nosaltres ens salvem les unes a les altres”, diu Dian. Ara estan organitzant tallers d’autodefensa per a les seves companyes i fent escarni a companys o professors acusats d’haver agredit o assetjat una estudiant.

Una altra eina que han posat en marxa les alumnes de la universitat és la campanya #SiMeMatan a Twitter o el portal de denúncia Laquearde.org, on les estudiants poden trobar informació sobre agressors, protestes feministes o relats on les noies expliquen les seves males experiències a les aules. Eines que han creat les estudiants per a les estudiants, al marge de qualsevol institució o organització de torn.

La lluita d’aquestes joves feministes no és només contra les agressions sinó també contra les actituds tolerants de la societat mexicana cap als atacs masclistes. Es calcula que el 40% de les dones del país han patit algun tipus d’abús masclista. Una mexicana d’entre 15 i 45 anys té més riscos de ser violada o assassinada que de contraure càncer o el VIH, segons dades de les Nacions Unides i del govern mexicà.