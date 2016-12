El ministeri de l'Interior investiga la possible connexió del terrorista de Berlín amb un resident a Espanya

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dissabte que els serveis d'informació estan estudiant la possible connexió a través d'internet d'un resident a Espanya i l' autor de l'atemptat amb un camió de gran tonatge en un mercat nadalenc a Berlín el passat 19 de desembre.

"De les dades que rebem de manera recíproca el que fem és estudiar totes les possibles relacions amb el nostre país, amb una persona en concret", ha assenyalat Zoido en una entrevista en la Cadena COPE recollida per Europa Press.

Zoido ha afegit que la Guàrdia Civil ha estat informada d'aquesta possible connexió amb el tunisià Anis Amri, el presumpte autor de l'atemptat a Berlín que va ser abatut aquest divendres per la Policia italiana en un control rutinari a Milà. "És el prou sensible com perquè demani prudència", ha insistit després de ser després de preguntar-li per aquesta qüestió.

El titular de l'Interior ha aclarit que aquest tipus de dades són habituals quan es produeixen atemptats com el de Berlín per a, després d'obrir noves línies d'investigació, determinar després si s'efectuen més detencions. En aquest sentit, ha tornat a exalçar la professionalitat de la Policia, la Guàrdia Civil i la "bona relació" amb la resta de cossos autonòmics.

Possible relació a les xarxes socials

Zoido ha respost així després de ser preguntat per una informació rebuda per la Guàrdia Civil que apunta a una relació a través de les xarxes socials entre Anis Amri i un altre individu a Espanya no fitxat per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat ni tampoc relacionat fins ara amb cap activitat vinculada amb el jihadisme.

El ministre s'ha referit a la vigilància fronterera en casos com el d'Anis Amri, que va aconseguir traslladar-se des de Berlín a Milà després de l'atemptat, per "tenir la garantia que no s'estan infiltrant persones" potencialment perilloses. Després de fer una crida a la calma, ha recordat que des que es va elevar a 4 –sobre 5– el nivell d'alerta antiterrorista el juny de 2015 s'han detingut a Espanya a 174 presumptes jihadistes.

"A Espanya s'està treballant molt i bé perquè els espanyols no sentin aquest risc", ha comentat Zoido, que també ha al·ludit a les mesures especials per reforçar la seguretat amb més presència policial, sobretot en els transports públics i en els llocs on s'espera una alta concentració de persones amb motiu de la celebració del Nadal.

En aquest sentit, ha criticat que alguns polítics "vulguin tacar" el bon nom de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. "S'han deixat moltes vides per salvar la dels altres", ha insistit.