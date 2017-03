La Casa Blanca difon informació fiscal de Trump per avançar-se a una cadena de televisió

La Casa Blanca va revelar ahir detalls de la declaració de la renda de Donald Trump corresponents a l' any 2005. La revelació arribava aquest dimarts hores després que un programa de la cadena de televisió MSNBC anunciés a les xarxes socials que en tenia l'exclusiva. Així, la Casa Blanca prenia la davantera a la cadena i aprofitava per afirmar que la filtració del full d'impostos que el programa exhibia com a gran troballa és il·legal.



La filtració es limitava a informació fiscal corresponent a un any aïllat en què Trump va guanyar 150 milions de dòlars: després de declarar-ne 100 en pèrdues, en va pagar 38 en impostos federals. El document mostrat per la cadena de televisió, el "formulari 1040" que omplen cada any els contribuents nord-americans, estava en mans del periodista d'investigació David Cay Johnston, que afirma que el va rebre de manera anònima per correu.

Donald Trump sempre s'ha negat a fer públiques les seves declaracions d'impostos, contràriament al que marca la tradició per als candidats a l'elecció de la Casa Blanca. El secretisme de Trump va ser objecte de controvèrsia durant la campanya.