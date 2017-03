Interrupció infantil en una entrevista a la BBC

Una irrupció infantil enmig d'una entrevista en directe a la BBC, i l'escena es converteix en un vídeo viral. El professor Robert Kelly, especialista en Àsia, estava sent entrevistat a través d'Skype en un programa de la cadena britànica per donar la seva visió sobre la destitució de la presidenta de Corea del Sud quan, de sobte, ha entrat la seva filla petita al despatx. Despreocupada i aliena a l'entrevista, la nena s'ha dirigit cap a on estava el seu pare, que segurament en veure-la per la pantalla, l'ha intentat apartar.

La situació s'ha 'complicat' quan tot seguit ha entrat al despatx el fill més petit en un caminador que ha seguit les passes de la seva germana. Però la seva aventura ha estat interrompuda per una dona que ha entrat corrent al despatx i ha agafat els dos menors per treure'ls sense molestar l'entrevistat. Tot i la distracció, el professor ha sabut mantenir la compostura i ha acabat satisfactòriament contestant totes les preguntes.