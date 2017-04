El Consell de Guardians de l'Iran invalida la candidatura d'Ahmadinejad a les eleccions

El Consell de Guardians de l'Iran, encarregat de decidir qui pot presentar-se a les eleccions, ha vetat la participació en els comicis de l'expresident Mahmud Ahmadinejad, que va governar el país des del 2005 fins al 2013.

Aquest òrgan, en canvi, sí que ha acceptat la candidatura de l'actual president, el moderat Hassan Rohani, del clergue conservador Ebrahim Raisí i de quatre candidats més.

Segons la llista anunciada aquest dijous pel ministeri de l'Interior, publicada per mitjans oficials, només sis dels més de 1.600 persones que es van registrar com a aspirants a la presidència han superat la barrera del Consell de Guardians: cap d'ells és una dona.

Els altres quatre candidats admesos són l'alcalde de Teheran, el conservador Mohamad Baquer Qalibaf; el vicepresident de Rohani, Eixhaq Iahanguiri; el cap del partit Coalició Islàmica i exministre de Cultura, Mostafa Mirsalim; i l'exministre d'Indústria i exvicepresident reformista Mostafa Haixemitaba.

540x306 Els candidats que sí que han estat acceptats pel Consell de Guardians. / Atta Kenare / AFP Els candidats que sí que han estat acceptats pel Consell de Guardians. / Atta Kenare / AFP

Entre els no admesos destaca Ahmadinejad i el seu home de confiança i dues vegades vicepresident, Hamid Baqai, a qui Ahmadinejad va acompanyar a presentar la seva candidatura.

La inscripció de l'expresident va agafar a tothom per sorpresa, ja que el líder suprem del país, Alí Khamenei, li va recomanar que no participés en les eleccions. "Seria perillós per la unitat del país", va dir.

19 de maig

Entre els que han estat acceptats destaquen l'actual president Rohani i el clergue Raisí, els dos candidats amb més opcions de guanyar les eleccions, que tindran lloc el 19 de maig. Rohani i Raisí dirigeixen les dues formacions que, des de la Revolució Verda de 1979 s'han alternat al poder.

Igual que en les cites electorals anteriors, ninguna de les 137 dones que es van inscriure al registre per ser candidates ha estat acceptada pel Consell de Guardians, un òrgan format per sis clergues i sis juristes conservadors.

Amb la confirmació oficial dels candidats acceptats, doncs, s'inicia la campanya electoral per escollir nou president, que haurà de fer front a uns Estats Units que, dirigits per Donald Trump, tenen dubtes sobre el pacte de no proliferació nuclear firmat durant l'administració d' Obama.

Segons aquest acord, negociat per Rohani, Iran es comprometia a abandonar la seva indústria nuclear militar a canvi de què els Estats Units i la Unió Europea eliminessin les sancions contra aquesta república islàmica.

Aquest dimecres, el líder suprem, Khamenei, va advertir la població de la intenció "d'enemics de l'Iran" de sabotejar les eleccions, i va demanar als ciutadans que mantinguin l'alerta i participin en els comicis "de forma massiva".