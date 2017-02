Israel aprova construir 3.000 habitatges més a Cisjordània

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, han aprovat aquest dimarts la construcció de 3.000 nous habitatges en colònies dels territoris palestins ocupats de Cisjordània.

L'anunci se suma a les 2.500 cases en assentaments que es van autoritzar dimarts passat i passa en plena evacuació de la colònia de Amona, que per ordre judicial ha de ser desallotjada en les pròximes hores.

Amb aquesta nova mesura, el govern israelià ha donat llum verda a la construcció d'un total de 5.500 cases en assentaments de Cisjordània i 566 a la zona oriental palestina de Jerusalem, des que el republicà Donald Trump arribés a la presidència dels Estats Units.

Trump capgira les relacions dels EUA amb Israel, per Marta RodríguezLa comunitat internacional condemna l'edificació per part d'Israel en tots aquests territoris ocupats des de 1967 i una resolució aprovada al desembre en el Consell de Seguretat, per l'absència de veto dels Estats Units, va instar a paralitzar tota activitat colonitzadora.

"Estem en un nou període en el qual la vida a Cisjordània torna a la normalitat i pot ser una resposta adequada a les necessitats de la regió", ha manifestat el ministre de Defensa com va fer la setmana passada en al·lusió a les possibilitats de construir en territori ocupat amb la nova presidència nord-americana.

Netanyahu també va avançar, poc després de la investidura de Trump, que permetrà a l'Ajuntament la construcció a Jerusalem Est que fins ara limitava per les crítiques del govern de Barack Obama.

L'anunci arriba hores abans que s'executi l'ordre de desallotjament de la colònia de Amona, a Cisjordània, que segons el digital Ynet es produirà en les pròximes hores.

Els residents han rebut una notificació de l'exèrcit israelià, signada el dia 30 de gener, segons la qual havien d' abandonar l'assentament en el termini de 48 hores.

El govern israelià ha hagut de fer front a una fèrria oposició dels residents i va sol·licitar al desembre una moratòria per dur a terme un pla de reubicació en terres pròximes, també en territori ocupat.

El Tribunal Suprem va establir el 8 de febrer com a data límit per a l'evacuació, que segons l'ordre de l'Exèrcit s'efectuarà abans de termini.