Israel erigirà més barreres de separació als barris i pobles palestins

Les represàlies

El govern israelià de Benjamin Netanyahu va anunciar ahir més represàlies per l’atac amb un camió de diumenge, que va deixar quatre soldats morts. Entre les mesures hi ha la construcció de més barreres físiques de separació a les zones àrabs. El primer ministre, després de visitar els ferits, va declarar que cal “ampliar l’estructura física preventiva” per evitar “aquesta nova forma d’atac”. Fa anys que Israel utilitza blocs de ciment en carreteres, parades d’autobús i a l’entrada de barris i pobles palestins de Cisjordània i Jerusalem Est. “De vegades cal frustrar els atacs abans que es produeixin”, va dir Netanyahu, referint-se també a accions “d’intel·ligència preventiva”. Ahir van ser enterrats els quatre soldats, d’entre 20 i 22 anys.

La policia continua buscant possibles sospitosos, després d’haver detingut nou persones, cinc de les quals eren familiars de Fadi Ahmad al-Qanbar, el palestí de nacionalitat israeliana de 28 anys que va atacar els soldats envestint-los amb el camió. L’autor, que va morir pels trets d’altres uniformats, havia passat per una presó israeliana, estava casat i tenia quatre fills. El govern israelià assegura que estava inspirat per l’Estat Islàmic, però no ha aportat cap prova en aquest sentit.

Les forces israelianes van tancar els accessos al barri de Jabal Mukaber, on vivia l’atacant, i van impedir que els seus familiars erigissin la tradicional carpa per acomiadar-lo. Tampoc no els van lliurar el cos. Hores després de l’atemptat, el govern israelià va anunciar que la casa de la família de l’atacant seria enderrocada i que es denegarien les seves les peticions de reunificació familiar.

Prohibit criticar l’exèrcit a les escoles

Mentrestant, un comitè ministerial israelià va aprovar ahir una proposta de llei per prohibir les xerrades a les escoles crítiques amb l’exèrcit i l’ocupació militar dels territoris palestins. El projecte, acceptat per unanimitat, passarà ara al Parlament. La proposta l’ha impulsat el ministre d’Educació i líder del partit pro colons, el falcó Naftali Bennett, que argumenta que “aquestes activitats poden portar a la persecució de soldats israelians en tribunals internacionals o països estrangers”. La mesura afectarà organitzacions israelianes com Breaking The Silence (Trencant el Silenci), formada per exsoldats que denuncien els excessos de l’exèrcit de què han sigut testimonis.