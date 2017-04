Israel i l'Iran, dos veïns amb visions diferents de Síria

L'atac nord-americà contra una base aèria propera a la ciutat de Homs també enfronta els dos països que ara per ara tenen més interessos militars a Síria: Israel i L'Iran. Tots dos s'han manifestat de manera clara respecte a l'atac.

Des de Teheran s'han remuntat 14 anys per recordar la guerra del 2003 contra L'Iraq, quan les tropes nord-americanes van envair el país amb el suport d'altres països, entre els quals el Regne Unit i Espanya. Llavors Washington va mentir deliberadament dient que l'Iraq disposava d'un important arsenal d' armes de destrucció massiva perillós per Occident.

Els iranians sostenen que el què ha passat ara és similar en la mesura que també hi ha una mentida quan s'ha acusat Síria de l'ús d'armes químiques contra la localitat de Sheikh Sheikhun, al districte d'Idlib. L'acusació la fan els Estats Units i els seus aliats, què, segons Teheran, no han aportat proves i ho han dit fins i tot abans que comenci una investigació de l'ONU.

El paral·lelisme entre les dues situacions, la d'Iraq i la de Síria, és evident pels iranians, què han tret la conclusió què l'atac nord-americà pot ser l 'avançada d'una guerra similar a la qual va fer-se a l'Iraq i va causar una destrucció general del país que encara està lluitant per aconseguir una normalització què no arribarà fins a un dia encara molt llunyà.

Israel

Mentre Síria és vital per la política iraniana a la regió, especialment pel que fa a la minoria xiïta del Líban, Síria també és vital per Israel per la mateixa raó. Els iranians volen disposar d'una avançada al Líban i els israelians volen acabar amb aquesta avançada, per això és natural que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, hagi estat un dels primers mandataris a felicitar Donald Trump després de veure les "horribles imatges" del nord de Síria.

Força interessant és el que han publicat diversos mitjans de comunicació a Israel respecte de la conversa telefònica què Netanyahu va mantenir dijous amb el president Vladímir Putin. Netanyahu el va trucar per expressar-li el seu suport després del recent atemptat contra el metro de Sant Petersburg.

Putin va canviar el sentit de la conversa i va criticar Israel per acusar Síria, "sense cap base", de fer servir armes químiques. El Kremlin va emetre un comunicat dient que era "inacceptable" acusar Síria sense aportar proves. De fet, el ministre de Defensa israelià, Avigdor Lieberman, fins i tot va dir que l'atac de Sheikh Sheikhun va ser "directament ordenat" pel president Baixar al-Assad, tot i que tampoc va aportar cap prova.