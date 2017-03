Israel evita indemnitzar les víctimes palestines

El govern d'Israel està evitant el pagament d' indemnitzacions als palestins perjudicats per les actuacions de les forces de seguretat del país, segons ha revelat l'informe 'Getting Off Scot-Free' de l'ONG israeliana B'Tselem, que s'ha difós aquest dimecres. Les últimes dades numèriques manifesten que, entre el 2012 i el 2016, l'Estat va pagar una mitjana d'1 milió d'euros en indemnitzacions a l'any, valor que representa una reducció del 80% en relació amb els anys anteriors.

El document analitza a fons les mesures que el govern israelià ha adoptat en les últimes dècades amb l'objectiu, segons apunten des de l'ONG, de quedar exempts del pagament a les víctimes afectades per accions militars. Per exemple, ha ampliat la definició "d'activitat de guerra" per tal d' eximir l'Estat de responsabilitats durant els atacs efectuats en aquesta situació. També ha establert límits processals quan el demandant és un palestí. D'aquesta manera, la majoria dels palestins han perdut l'oportunitat d'optar a una compensació pel dany sofert.

B'Tselem recull en el seu informe diversos testimonis que han patit els atacs de l'exèrcit israelià. Segons constata el document, les forces de seguretat van matar 4.868 palestins que no havien pres part en les hostilitats entre el setembre del 2000 i el febrer del 2017 i uns quants milers van quedar ferits. Seguint la llei israeliana, i també el dret internacional, l'Estat hauria de responsabilitzar-se d'aquests danys. De fet, evitar la compensació va contra els drets d'aquests palestins, ja que no s'intenta reparar la violació dels drets a la vida, la integritat física i la propietat.

Tanmateix, els següents dos testimonis, Basmah Mansur i Ata Sabah, expliquen que han perdut la compensació que els correspondria i han deixat de rebre ajuda.

L'ONG en defensa dels drets humans denuncia que "la política d'Israel reflecteix el poc valor que atribueix a les vides, els cossos i les propietats dels palestins que viuen sota el seu control". De fet, B-Tselem publica aquest document després d'haver denunciat centenars de casos d'indemnitzacions no pagades durant els últims 25 anys. Tots els casos presentats, no obstant, s'han acabat tancant sense càrrecs i per això ja ha deixat de presentar reclamacions.