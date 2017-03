Ivanka Trump, empleada no remunerada de la Casa Blanca

La filla i consellera del president Trump, tindrà contracte a la Casa Blanca. Segons un comunicat emès ahir al vespre, Ivanka Trump estarà "sotmesa a les mateixes normes que la resta d'empleats federals".

El comunicat de la filla del president, molt present ja a la campanya, arribava després que augmentessin les queixes sobre el seu paper a l' Ala Oest de la Casa Blanca, centre neuràlgic de poder. Des de fa una setmana, l'omnipresent filla favorita del president hi tenia despatx, però cap funció determinada. Per apaivagar les veus en contra, Donald Trump l'ha convertida en empleada federal sense sou i consellera oficial. La primera "First Daughter" dels EUA.