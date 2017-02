Ivanka Trump encén les xarxes socials amb una foto al Despatx Oval

"Una gran discussió amb dos líders mundials sobre com n'és d'important que les dones tinguin un lloc a primera línia!". És el missatge amb què Ivanka Trump publicava a Twitter una imatge d'ella, asseguda a la butaca presidencial del Despatx Oval i flanquejada pel seu pare, president dels Estats Units, i pel primer ministre del Canadà, Justin Trudeau.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 de febrer de 2017

Immediatament el tuit ha tingut una allau de respostes, algunes positives, d'altres que la criticaven durament.

La fotografia es va prendre després d'una taula rodona on van participar Trump, Trudeau i un grup d'empresàries i emprenedores entre les quals hi havia la filla predilecta del president. Durant la reunió van parlar de la importància de donar més protagonisme a les dones en el món empresarial.

Entre els crítics n'hi ha què es demanen "quants dies de 'porta la teva filla a la feina' tindrem amb aquesta administració?", fent referència a la tendència que té Donald Trump de portar la seva filla amb ell quan va a actes oficials.

També hi ha missatges que critiquen que Ivanka "no ha fet res per seure en aquesta taula, a part de tenir un pare ric amb contactes" i d'altres que es fiquen amb el fet que el govern de Trump tingui molt poques dones: "si no ets a la taula potser vol dir que ets part del menú", diu un tuit que acompanya una foto de Trump signant una ordre executiva i rodejat d'homes del seu govern.

@IvankaTrump lord, how many "bring your daughter to work" days is this administration going to have? — bob clendenin (@bobclendenin) 13 de febrer de 2017

@IvankaTrump you did nothing to gain that seat at the table other than being born to a rich father with a tie that's too long — steven j. horowitz (@speriod) 13 de febrer de 2017

. @IvankaTrump If you don't have a seat at the table, you're on the menu... pic.twitter.com/3KL8mRzrP0 — Shannon Watts (@shannonrwatts) 13 de febrer de 2017

Aquest cap de setmana, Ivanka Trump ja va ser a l'ull de l'huracà quan una de les principals assessores de Donald Trump va fer una crida expressa als nord-americans des de la sala de premsa de la Casa Blanca, demanant-los que compressin roba de la marca de la filla del president, que la cadena Nordstrom acaba de retirar del seu catàleg.

Segons els experts, aquest fet suposa una violació de les normes ètiques dels funcionaris públics, que els impedeixen fer servir el seu càrrec per promocionar qualsevol producte, servei o empresa per benefici propi o per benefici d'amics o familiars.