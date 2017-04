Ivanka defensa el seu pare a Berlín enmig d'escridassades

Ivanka Trump, filla del president dels Estats Units Donald Trump ha participat aquest dimarts a la cimera Women 20, un fòrum de suport a les dones emprenedores que se celebra a Berlín en el marc del G-20. La cancellera Angela Merkel l'havia convidada quan va visitar la Casa Blanca el mes passat. A l'acte, Ivanka també ha coincidit amb la cap del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde.

En el seu primer viatge oficial des que es assessora del president dels EUA, Ivanka ha sortit en defensa del seu pare per les acusacions de ser un misògin: "Milers de dones que han treballat amb ell durant dècades, quan era al sector privat, són testimoni de la seva creença i sòlida convicció en el potencial de les dones i en la seva capacitat de fer la feina tan bé com els homes".

Poc abans d'aquesta intervenció, Trump havia fet un tuit on es mostrava "orgullós" de la seva filla i del seu "lideratge".

Proud of @IvankaTrump for her leadership on these important issues. Looking forward to hearing her speak at the W20! https://t.co/e6Uajrm8zp