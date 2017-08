Ja hi ha més de 400 morts per les inundacions a Sierra Leone

La xifra de víctimes a Sierra Leone no para de créixer després dels forts aiguats i les posteriors inundacions del cap de setmana. Ja són més de 400 morts i uns 600 desapareguts, segons les últimes dades difoses per la Creu Roja local.

Tot el país s'ha vist afectat pels despreniments de terres que van seguir les inundacions, però sobretot la capital, Freetown, i la veïna localitat de Regent, on el dilluns va enfonsar-se una muntanya en què hi havia edificats una multitud d'habitatges. La situació és alarmant. "Moltes cases han quedat submergides al fang i els cadàvers floten pels carrers", explicava Idalia Amaya, una cooperant que participa en les tasques de rescat.

Els serveis d'emergència del país treballen intensament per recuperar els cadàvers de les víctimes, que ja ronden les 400, però que podrien ascendir fins a 500. Els serveis estan desbordats. Malgrat que la policia, diverses unitats de l'exèrcit i la Creu Roja s'han sumat a les tasques de recerca, els mitjans locals apunten que falten ambulàncies a la capital i que el tanatori està col·lapsat.

#RedCross volunteers dig for survivors as whole communities have been washed away by mudslides in Freetown, leaving thousands homeless. pic.twitter.com/i7OQfucchy