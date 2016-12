Abe: "Ofereixo les meves eternes condolences a les víctimes de Pearl Harbor"

Una altra foto per a la història, la del primer ministre japonès, Shinzo Abe i el president nord-americà, Barack Obama, a l’illa de Hawaii escenificant la reconciliació entre els dos països.en el 75è aniversari del bombardeig nipó de la base de Pearl Harbor. Tots dos han fet una ofrena floral en un silenci estricte davant el memorial que recorda les 2.400 víctimes mortals en un episodi que va suposar l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial.

Davant d'un grapat de veterans de guerra i les seves famílies, Abe ha afirmat que la visita al memorial l'ha deixat "sense paraules" i que el silenci li ha portat "d'altres silencis". " No hem de repetir mai més els horrors de la guerra", ha afirmat el primer ministre nipó, que ha desitjat que "descansin en pau les ànimes" de les víctimes innocents. “Com a primer ministre japonès, ofereixo les meves sinceres condolences per les ànimes” de les víctimes, ha dit.

"Vull fer una crida a la reconciliació", ha afirmat al costat d'Obama. "No hi ha espai per a l'odi, el món necessita l' esperit de la reconciliació".

En aquesta mateixa línia, Obama ha donat la benvinguda a la reconciliació amb el Japó en un simbòlic acte a Pearl Harbor, que ha qualificat de "lloc sagrat" i com la demostració "que fins i tot les ferides més profundes de la guerra poden donar pas a l'amistat i la pau duradora". Ara, ha afirmat el president que tots dos països han escollit la pau, després d'haver ocasionat milers de víctimes.

Al maig Barack Obama ja va fer un pas sense precedents en convertir-se en el primer president nord-americà que retia homenatge als milers de víctimes mortals i ferits de per vida de les bombes atòmiques de Nagasaki i Hiroshima. Abe, com Obama fa uns mesos no pronunciarà paraules de disculpa.

540x306 Els vaixells Helena i Oklahoma, destrossats per foc nipó. / GETTY Els vaixells Helena i Oklahoma, destrossats per foc nipó. / GETTY

Amb tot, les diplomàcies dels dos països han hagut de fer filigranes per no fer enfadar els ciutadans dels seus països, que, malgrat els anys passats, tenen en Pearl Harbor i Hiroshima una ferida oberta i un sentiment d’humiliació. A tres setmanes de plegar, Obama pot eliminar de la seva llista de deures pendents el de refer relacions amb un dels enemics més vilipendiats per Hollywood.

540x306 Abe fa una ofrena floral al cementiri nacional de Honolulu, a Hawaii. / HUGH GENTRY / REUTERS Abe fa una ofrena floral al cementiri nacional de Honolulu, a Hawaii. / HUGH GENTRY / REUTERS

Les relacions bilaterals entre els dos països passen per la subscripció de l' acord transpacífic de cooperació econòmica (TPP) i una coalició militar, entre d'altres. El president electe Donald Trump ha declarat en més d'una ocasió la seva reticència davant aquest tractat comercial. Així i tot, el primer ministre japonès ja ha visitat al magnat i ha declarat que hi té tota la confiança.