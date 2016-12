Jerusalem atura la construcció de més habitatges al Jerusalem Est

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, refreda la tensió amb l'administració Obama i ha ordenat aturar les llicències de nous habitatges en colònies de la part palestina ocupada de Jerusalem. Avui, l'ajuntament de la ciutat preveia donar llum verda a 492 cases més, un projecte planificat abans que el passat 23 de desembre el Consell de Seguretat aprovés una resolució en contra dels assentaments jueus per estar fora del dret internacional.

"El president de la Comissió de Planificació i vicealcalde, Meir Turjeman, ha dit que ha estat el primer ministre qui ha ordenat posposar l'aprovació de 492 habitatges per evitar un conflicte amb el govern nord-americà", ha confirmat a Efe Hanan Rubin, membre del comitè. Netanyahu hauria volgut evitar augmentar l'escalada de tensió, a l'espera que aquesta tarda es pronunciï el secretari d'Estat nord-americà, John Kerry i estableixi els paràmetres per la pau entre palestins i israelians.

Israel tolera més colònies 'salvatges'

La decisió arriba en un moment de màxim distanciament entre Tel Avi i Washington , sobretot arran del suport del govern d'Obama a la política colonitzadora d'Israel davant de l'ONU, en un gest inèdit en què els Estats Units han deixat sol el seu soci tradicional a la regió. L'enuig de Netanyahu va ser més que evident i no només en les seves dures declaracions en què assenyalava el president nord-americà d'"orquestrar" el text que trencar la vella entesa entre tots dos països, sinó que va iniciar una ofensiva diplomàtica contra els 14 països del Consell de Seguretat que, per unanimitat, van treure endavant la condemna als assentaments.

Israel es va annexionar el 1980 la zona oriental de la ciutat santa per a jueus, cristians i musulmans, en la qual viuen 300.000 palestins, i la municipalitat gestiona la ciutat com una sola entitat, encara que la comunitat internacional no reconeix ni l'annexió de la part est ni els assentaments construïts de manera il·legal, ja que es consideren un obstacle insalvable per aconseguir la pau amb Palestina i la solució consensuada de dos estats. Aquest és el motiu que totes les ambaixades es troben a la capital, Tel Aviv i no a Jerusalem.