Juncker no repetirà com a president de la Comissió Europea

Encara falten dos anys i mig perquè s’acabi el seu mandat però l’ara president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ja va avançar ahir que no té intenció de repetir en el càrrec. Juncker, ex primer ministre luxemburguès i un dels polítics europeus en actiu amb més experiència, n’ha tingut prou amb un mandat al capdavant de l’executiu europeu.

En una entrevista que avui emetrà la ràdio pública alemanya, Juncker admet que la campanya de les eleccions europees que li va obrir les portes de la Comissió l’any 2014 el va fer “enamorar d’Europa de nou” i va “redescobrir la riquesa de colors de la UE”. “Però no tornaré a viure una campanya com aquella. No em presentaré altre cop com a candidat”, va anunciar Juncker.

L’ex primer ministre luxemburguès va concórrer a les eleccions europees del 2014 com el candidat del Partit Popular Europeu (PPE) a la Comissió Europea. Va ser el primer cop que les diferents famílies polítiques europees es disputaven a les urnes qui lideraria l’executiu europeu durant els cinc anys de legislatura de l’Eurocambra. Era una iniciativa no escrita als Tractats de la UE però que tothom va donar per bona i tot apunta que es repetirà.

Juncker no seguirà, doncs, en un moment en què la sortida del Regne Unit de la UE ha sumit el projecte en una profunda crisi d’identitat. Precisament Jucker es refereix al Brexit en l’entrevista a la ràdio alemanya i alerta que serà molt difícil mantenir la unitat dins de la UE durant les negociacions: “Els 27 socis que quedaran a la UE encara no saben què volen, però els britànics sí i ho tenen molt clar. Prometran a un país una cosa, a un altre una altra i a un tercer una de diferent. I al final la UE no podrà mantenir una posició única”.

Els punts dèbil se li acumulen

La presidència de Jean-Claude Juncker, que va tenir el suport de la cancellera alemanya, Angela Merkel, per al càrrec, va arrencar amb les revelacions conegudes com a Luxleaks que van posar al descobert les dubtoses pràctiques fiscals de Luxemburg -mentre ell governava- per atreure inversions. En plena ressaca dels moments més intensos de la crisi econòmica, el seu ambiciós pla d’inversions per recuperar l’activitat a la UE no acaba de donar fruit. I a tot plegat s’hi ha sumat la falta d’una resposta contundent des de Brussel·les davant la crisi de refugiats i l’ombra que, sobre la construcció europea, ha generat el Brexit.

L’any passat la web Politico va concloure d’una investigació periodística que Juncker estava cada cop més marginalitzat dins de la mateixa Comissió Europea, gairebé “desaparegut”, i va especular, fins i tot, amb algun problema de salut. Però el seu entorn ho va negar tot i va assegurar que el president no plegaria abans d’expirar el seu mandat el 2019.