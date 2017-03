Juppé renuncia a ser el relleu de Fillon com a candidat a l'Elisi

L'alcalde de Bordeus, Alain Juppé, ha anunciat aquest dilluns que renuncia a ser el relleu de François Fillon com a candidat de la dreta a les eleccions presidencials.

Dilluns clau aquest dilluns per al futur de FillonJuppé ha reconegut que moltes persones se li han adreçat aquests últims dies per demanar-li que es presentés enlloc de Fillon, afectat per l'escàndol dels sous ficticis pagats a la seva dona i dos dels seus fills.

Però Juppé ha explicat que ell no encarna la renovació que li cal al partit i al país en aquesta cursa presidencial. La decisió no ha estat fàcil per a qui va ser rival de Fillon a les darreres primàries de Les Républicains, celebrades el passat novembre.

"No tinc cap intenció de participar a negociacions ni mercadeigs partidistes. No estic preparat per aconseguir la unitat que li cal al nostre partit i és per això que confirmo, d'una vegada per totes, que no seré candidat a la presidència de la República. És massa tard", ha anunciat Juppé.

Juppé ha començat el seu anunci per fustigar l'esquerra "desorientada" i ha criticat la immaduresa política d'Emmanuel Macron així com el fanatisme antieuropeu del Front Nacional: "Mai abans en la història recent de França, les eleccions no s'havien presentat tan confuses".

En un discurs que subratlla la fractura de la dreta francesa, Juppé no tanca la porta al diàleg amb Fillon i Sarkozy. Aquest darrer, ha publicat un comunicat en el qual proposa una trobada "per trobar una via de sortida digna i creïble a una situació que no pot durar". La iniciativa de l'expresident francès ha estat ben rebuda per Fillon, que ja ha acceptat la invitació a una reunió de crisi que tindrà lloc aquest vespre.

A cinquanta dies de la primera volta a les eleccions presidencials, la dreta francesa està dividida entre els que consideren que Fillon ha de seguir i els que busquen desesperadament un pla B.