La Justícia dels EUA bloqueja el nou veto migratori de Trump

Un jutge federal dels Estats Units ha bloquejat aquest dijous temporalment el nou veto migratori del president, Donald Trump, hores abans de la seva entrada en vigor prevista per a la mitjanit d'aquest dijous.

L'ordre del magistrat, Derrick K. Watson, deixa de moment sense efecte la mesura amb la qual Trump pretenia suspendre l'entrada al país d'immigrants de sis països de majoria musulmana i de tots els refugiats.

La decisió de Watson suposa un segon revés legal per al Govern de Trump, que ja va veure com la Justícia bloquejava a principis de febrer el seu primer veto.

Després d'una breu però infructuosa batalla legal, Trump va presentar el 6 de març una versió revisada del veto, en la que va introduir alguns canvis rebaixant el to de la mesura amb el convenciment que aquesta vegada evitaria l'escrutini judicial.

No obstant això, Watson va optar per tornar-la a bloquejar a instàncies d'una demanda interposada pel fiscal general de l'estat de Hawaii, el demòcrata Doug Chin, que va al·legar que el nou veto és, com el primer, inconstitucional.

La de Watson era una de les tres talls que estudiaven avui el futur de l'ordre presidencial, amb dues audiències pendents en tribunals de Maryland i de l'estat de Washington, aquest últim el mateix que va bloquejar el primer veto.

El nou veto migratori suspenia durant 120 dies el programa d'acollida a refugiats i durant 90 l'entrada de ciutadans procedents de l'Iran, Somàlia, Sudan, Síria, Iemen i Líbia.

A diferència de la primera ordre, la mesura deixava fora els ciutadans de l'Iraq i modifica la provisió sobre els refugiats sirians, que tindran prohibida la seva entrada al país durant 120 dies i no de manera indefinida, com establia el veto original.