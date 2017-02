“Justícia per al Théo”: un suburbi de París s’encén de nou

Només volien manifestar-se pacíficament per protestar per la violència policial, però tot plegat se’ls va girar en contra. Unes 2.000 persones -segons la policia- es van agrupar dissabte a la tarda davant dels jutjats de Bobigny, al departament del Sena Saint-Denis, per protestar “pacíficament” contra els abusos de l’autoritat policial que en repetides ocasions han afectat alguns barris populars dels suburbis de París. L’última, la violenta detenció d’un jove de 22 anys, el Théo, en una barriada del municipi d’Aulnay-sous-Bois, que ha acabat amb la imputació d’un dels policies per violació i de tres més per violència agreujada. “No crec que s’hagués procedit de la mateixa manera si haguessin estat a la plaça de l’Òpera de París”, va denunciar llavors el diputat socialista del Sena Saint-Denis Daniel Goldberg.

Malgrat que la consigna de la manifestació era clara -“França ens està mirant, fem-ho bé, fem que en surtin bones imatges”-, algunes desenes de joves, externs a la protesta, van començar a llançar projectils contra la policia, a incendiar papereres i vehicles, i a atacar diversos edificis, marquesines i mobiliari urbà. En total, es van detenir 37 persones. “Es continuarà dient que tots els joves dels suburbis són uns casseurs [així és com s’anomenen a França aquests grups que intervenen violentament contra la policia en manifestacions]”, es lamentava una noia que havia acudit a la convocatòria, impulsada per Issa Bidard i Yanis Rezzoug, dos joves provinents d’una barriada de Bobigny. “Quan era petit, van ser el Bouna Traoré i el Zyed Benna, avui són l’Adama Traoré i el Théo. Ens preguntem qui serà el pròxim”, va apuntar Bidard en declaracions al diari Le Monde, recordant els noms de quatre nois símbols de les contínues confrontacions entre la policia i els joves dels suburbis.

La més important va ser l’any 2005, després de la mort de Bouna Traoré, de 15 anys, i Zyed Benna, de 17, electrocutats en un centre de transformació elèctrica de Clichy-sous-Bois quan s’escapaven de la policia. L’afer es va saldar amb tres setmanes de disturbis, milers de detinguts i danys materials importants als suburbis. Uns desordres que ara es podrien repetir amb la detenció del Théo, que deixen en evidència, una vegada més, la crisi social que viuen els extraradis francesos i que desperten la fúria i indignació dels habitants dels barris populars.

A poc més de dos mesos perquè se celebrin les eleccions presidencials a França, les reaccions polítiques a aquest cas no es van fer esperar. Mentre que el fundador d’En Marxa, Emmanuel Macron, va voler matisar que “justícia per al Théo no significa autoritzar que es cremin cotxes”, la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, va carregar contra els successius governs francesos assegurant que “alguns creuen que poden actuar amb tota impunitat perquè fa anys que precisament és la impunitat el que s’està aplicant”. Le Pen, com ja ha reiterat en diverses ocasions, dona suport a la policia “per principis”, tret que la justícia demostri el contrari.

El silenci del govern

Per la seva banda, el líder conservador, François Fillon, va denunciar “la responsabilitat del govern” per haver-se arriscat a autoritzar aquesta manifestació, i va llançar un dard enverinat al ministre de l’Interior, Bruno Le Roux, preguntant-se: “¿Hi haurà d’haver ferits perquè el senyor Bruno Le Roux surti del seu silenci?” De fet, ni Le Roux ni el primer ministre, Bernard Cazeneuve, i ni tan sols el mateix president Hollande -que fa uns dies va visitar el Théo a l’hospital en una posada en escena ben orquestrada pel seu equip de comunicació-, han fet cap comentari sobre els desordres que denigren, una mica més, els suburbis de París.