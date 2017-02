Ken Loach: "El govern tory tracta els pobres i els vulnerables amb una brutalitat vergonyosa"

El director de cinema Ken Loach ha fet un contundent discurs contra el govern de Theresa May a la cerimònia de lliurament dels premis Bafta, en què el seu últim film 'I, Daniel Blake' ha estat guardonat com a millor pel·lícula.

Loach ha agraït el treball del seu equip i ha respost les crítiques que el seu treball, una retrat de l'estat actual de la protecció social a la Gran Bretanya, no respon a la realitat. "Gràcies a l'acadèmia per donar suport a la veritat que explica la pel·lícula, que és que centenars de milers de persones -els més pobres i vulnerables- són tractats per l'actual govern amb una insensibilitat i una brutalitat vergonyoses".

"És una vergonya, que arriba fins l'extrem de no acollir els menors refugiats que vam prometre ajudar", ha afegit l'autor de Terra i Llibertat, en referència als milers de joves que acampaven al camp de Calais, a França, i que el govern britànic es va comprometre a acollir quan va ser desmantellat. "Al món real s'està fent fosc i en la lluita que s'apropa entre els rics i poderosos, les grans empreses i els polítics que les representen, i la resta de nosaltres a l'altre costat, els cineastes sabem on hem d'estar".

En la roda de premsa posterior, Loach ha dit que "s'ha de fer fora" el govern conservador de Theresa May i ha comparat les seves polítiques socials amb les de l'època victoriana en què "es deia a la gent que ells eren els culpables de ser pobres".