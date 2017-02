Kim Jong-nam va ser assassinat amb una arma química

Kim Jong-nam, el germà gran del líder nord-coreà, Kim Jong-un, va ser assassinat amb el potent agent nerviós VX, una substància classificada com a arma de destrucció massiva, segons una anàlisi preliminar divulgat aquest divendres per la Policia malàisia.

El VX, considerat una arma química per l'ONU i que va ser utilitzada en la guerra entre l'Iraq i l'Iran als 80, s'ha trobat en les anàlisis que s'han fet als ulls i la cara del cadàver de Kim Jong-nam, que va morir el passat 13 de febrer després de ser atacat per dues dones a l'aeroport de Kuala Lumpur.

Vídeo del moment de l'agressió a l'aeroport de MalàisiaPer ara, el cap de la Policia nacional de Kuala Lumpur, Khalid Abu Bakar, identifica la víctima només com un "ciutadà nord-coreà", a l'espera que un familiar reclami el cadàver per poder comparar l'ADN. Tot i això, Corea del Sud ha insistit des del primer moment en què Kim Jong-nam va ser assassinat pel règim de Pyongyang, en el que ha arribat a qualificar com un "acte terrorista".

Detencions i recerques

La Policia malàisia ha detingut un químic nord-coreà i a les dues dones que van abordar la víctima, una vietnamita i una indonèsia, alhora que ha cursat ordres d'arrest contra quatre nord-coreans més que suposadament van reclutar a les atacants per ruixar amb el químic a la víctima.

Però es creu que els sospitosos van fugir de Malàisia el mateix dia del suposat crim i ja són a Pyongyang. Les autoritats també han demanat permís a l'ambaixada nord-coreana a Kuala Lumpur per entrevistar dos sospitosos més: un diplomàtic i un treballador de l'aerolínia estatal Air Koryo.

Kim Jong-nam va néixer el 1971 de la relació entre el difunt dictador nord-coreà Kim Jong-il i la que va ser la seva primera concubina, l'actriu Song Hye-rim.

En el seu dia va ser considerat com el millor posicionat per succeir al pare al capdavant del règim nord-coreà, però va caure en desgràcia el 2001, després de ser detingut al Japó amb un passaport dominicà.

En els últims anys va viure exiliat a la Xina i el 2012 va criticar durament a Pyongyang i el seu sistema de successió.