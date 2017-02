Kim Jong-nam va morir entre 15 i 20 minuts després de rebre l'agent VX

Kim Jong-nam, el germà gran del líder nord-coreà, Kim Jong-un, va morir entre 15 i 20 minuts després de ser atacat a l'aeroport de Kuala Lumpur amb l'agent nerviós VX, una arma química letal que està prohibida a tot el món.

"La quantitat de VX [al cos de Kim Jong-nam] era tan alta que li va afectar el cor i el pulmó", ha indicat aquest diumenge als periodistes el ministre malaisi de Sanitat, segons el diari 'New Straits Times'.

"L'absorció va ser tan ràpida que li va provocar la mort entre 15 i 20 minuts després del contacte amb el producte químic", ha assenyalat el ministre, que ha precisat que la quantitat letal mínima de VX és de 10 mil·ligrams, però que els atacants en van utilitzar probablement més.

540x306 L'home identificat com a Kim Jong-nam demana ajuda després de ser atacat a la cara. / REUTERS L'home identificat com a Kim Jong-nam demana ajuda després de ser atacat a la cara. / REUTERS

El ministre ha manifestat que aviat lliuraran els resultats de l'autòpsia a la policia i que, si no es presenta cap familiar per acarar l'ADN, podran utilitzar altres mètodes com l'examen dental per identificar la víctima oficialment.

El VX, que ataca primàriament el sistema nerviós, és un líquid oliós i incolor que no fa olor ni té gust i està considerat un dels agents nerviosos més tòxics del món.

Prohibit per la Convenció sobre Armes Químiques del 1993, hi ha pocs països que tinguin accés a aquest agent químic –inclosos els Estats Units, la Xina o Corea del nord–, de manera que les autoritats investiguen si va ser introduït des de l'estranger o fabricat a Malàisia.

Inspecció a l'aeroport

Un equip conjunt de la Policia, els Bombers i experts en energia nuclear han inspeccionat aquesta matinada la terminal 2 de l'aeroport de Kuala Lumpur, on Kim Jong-nam va ser atacat amb el VX, per comprovar si hi havia restes de l'agent nerviós.

"Segons les anàlisis, hem arribat a la conclusió que no hi ha materials perillosos […], i l'aeroport és zona segura", ha dit Abdul Samah Mat, cap de la Policia de Selangor, segons el diari 'The Star'.

Abdul ha declarat que les persones que han estat en contacte amb el cadàver de Kim Jong-nam també han estat examinades i no s'han trobat restes del producte tòxic.

De moment, la Policia malàisia no ha identificat oficialment la víctima ni ha especulat sobre quin país va donar l'ordre de l'assassinat.

Corea del Sud apunta al veí del nord

Les autoritats de Seül asseguren que l'ordre de l'enverinament la va donar el mateix líder nord-coreà, cosa que Pyongyang ha qualificat de " frau conspiratori iniciat per les autoritats sud-coreanes".

Kim Jong-nam va morir el 13 de febrer després de ser abordat per dues dones a l'aeroport de Kuala Lumpur, on suposadament li van fregar la cara amb l'agent nerviós VX, que el va matar minuts després anant cap a l'hospital.

Les sospitoses, la indonèsia Siti Aisha i la vietnamita Doan Thi Huong, van ser detingudes poc després, juntament amb un químic nord-coreà i un malaisi, que va ser posat en llibertat.

Aisha va afirmar aquest dissabte que uns homes l'havien contractat per gastar una broma per a un programa de televisió a la víctima a canvi de 85 euros i que pensava que el VX era loció infantil.

La Policia creu que quatre nord-coreans –Hong Song-hac, Ri Ji-hyon, O Jong-gil i Ri Jae-nam– van reclutar suposadament les dones per cometre l'assassinat i van fugir a Pyongyang el mateix dia del crim.