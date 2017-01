"Kosovo és Sèrbia": un tren provocatiu per unir Belgrad i Mitrovica

Sèrbia i Kosovo se les han tingut aquest cap de setmana després que els serbis han volgut fer circular un provocatiu tren de passatgers entre Belgrad i la ciutat serbokosovar de Mitrovica ple de proclames com ara "Kosovo és Sèrbia", que ha portat les autoritats de Pristina a mobilitzar unitats de la seva policia especial.

El president serbi, Tomislav Nikolic, ha afirmat que les dues parts han estat " a un pas d'un conflicte", del qual ha acusat Pristina per haver impedit el pas del tren. Nikolic ha acusat les autoritats kosovars de voler " causar un conflicte" amb Sèrbia amb l'enviament de la policia especial al nord de Kosovo per impedir l'entrada del tren.

El tren, guarnit amb colors de la bandera sèrbia, els noms dels monestirs ortodoxos serbis i amb la inscripció " Kosovo és Sèrbia" en diferents idiomes, va sortir aquest dissabte de Belgrad en direcció Mitrovica. Era el primer tren de passatgers que sortia de Belgrad cap a Mitrovica, el principal centre urbà serbokosovar, des del final de la guerra de Kosovo el 1999.

Desplegament policial

La policia especial de Kosovo es va desplegar al pas fronterer de Jarinje amb vehicles blindats, ja que es va considerar un eventual pas del tren com una violació de la seva sobirania i que les inscripcions del tren eren inacceptables. Davant l'augment de la tensió, però, el govern serbi va ordenar aturar el tren abans d'arribar a la frontera.

"La compareixença de la ROSU [la policia especial kosovar] ha estat un senyal clar que els albanesos volien guerra", ha assenyalat Nikolic. Alhora, ha assegurat que Sèrbia podria enviar el seu exèrcit a Kosovo "si cal per protegir els serbis de potencials assassinats".

Per la seva banda, el president de Kosovo, Hashim Thaçi, ha dit que espera que els serbis " hagin après la lliçó" del que ha qualificat com una " provocació". "Els bons veïns no es fan nosa els uns als altres amb actes extremistes, sinó que parlen", ha assenyalat el president kosovar.

Sèrbia no reconeix Kosovo

Sèrbia no reconeix la independència proclamada el 2008 per Kosovo, a qui considera el bressol de la nació sèrbia però que avui està habitada per una gran majoria d'albanesos ètnics. Més de 100 països, entre els quals hi ha els Estats Units i la gran majoria de països de la Unió Europea (UE), sí que reconeixen la sobirania de Kosovo, encara que no altres potències com Rússia, la Xina o l'Índia, ni tampoc Espanya.

En un intent de normalitzar les relacions, Sèrbia i Kosovo mantenen des de fa anys un complicat diàleg sota l'empara la UE. Nikolic ha assegurat que Pristina ha violat la llibertat de moviments com un element bàsic dels acords assolits, i ha criticat la UE, que té a Kosovo la seva missió civil, i l'OTAN, present amb la missió KFOR, per no haver protegit aquest dret.