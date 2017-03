El Kremlin ignora la Revolució del 1917

“Una de les revolucions més espontànies, més anònimes i més acèfales de tots els temps”, així és com l’historiador W.H. Chamberlin caracteritza la Revolució de Febrer del 1917 a Rússia, el primer episodi d’un any convuls que en qüestió de mesos canviaria radicalment el rumb del país que s’embarcaria en l’experiment històric de la construcció del comunisme.

A principis del segle XX el tsar Nicolau II no va saber atendre les demandes de la societat, que exigia reformes polítiques per adequar el país als nous temps del capitalisme que des de feia uns decennis estava convertint Rússia en una potència industrial. Nicolau II va introduir certes reformes per limitar els seus poders després d’haver reprimit durament les protestes pacífiques de Sant Petersburg del 1905, però el malestar anava creixent en amplis sectors de la societat. A l’exterior la derrota contra el Japó del 1904-1905, l’esclat de la Primera Guerra Mundial el 1914 i les conseqüències econòmiques de la participació en el conflicte van ser altres detonants que van alimentar el descontentament i l’oposició a l’autocràcia tsarista.

L’onada de protestes obreres de finals del 1916 i principis del 1917 a Petrograd, a les quals es van sumar també molts soldats i altres sectors de la població, liderades per sòviets revolucionaris formats per bolxevics, menxevics i socialdemòcrates, va aconseguir posar fi a 300 anys de la dinastia Romanov. El 15 de març del 1917 -en el calendari actual- el tsar Nicolau II va abdicar i per omplir el buit de poder es va crear un govern provisional que tampoc satisfaria les exigències populars de canvi. El cop definitiu dirigit per Lenin s’executaria al cap d’uns mesos, quan el 7 de novembre el Comitè Militar Revolucionari de Petrograd va assaltar el Palau d’Hivern i va dissoldre el govern provisional.

Aquells fets d’ara fa cent anys que influirien dràsticament en la història mundial del segle XX de moment estan passant desapercebuts a la Rússia actual. S’ha creat una comissió especial per preparar els actes dedicats al centenari de la Revolució que preveu organitzar conferències de cara a l’estiu i a la tardor, però de moment no hi ha prevista cap commemoració oficial o per al gran públic.

El Dia de la Revolució, el 7 de novembre, era una festa molt important en la iconografia soviètica, però en la Rússia oficialista actual -que basa el poder en el lideratge indiscutible de Vladímir Putin, que s’ha erigit com l’instaurador de l’estabilitat després del caos de la dissolució de la Unió Soviètica i les privatitzacions dels anys 1990- no interessa recordar fets que divideixen. La memòria històrica es construeix a partir de grans gestes com la victòria a la Segona Guerra Mundial i el retorn de Crimea a Rússia, que precisament es va celebrar ahir. L’investigador Grigori Iudin, autor d’un estudi sobre memòria històrica a Rússia, afirma que “la memòria estatal cada vegada és més agressiva, només pot ser triomfalista i no té lloc per a conflictes interns”.

En l’últim discurs sobre l’estat de la nació, Putin va recordar al desembre que s’acostava el centenari de la Revolució i que aquesta data hauria de servir per fer una anàlisi objectiva d’aquells esdeveniments que contribueixi a la reconciliació. Putin va dir que no s’han d’oblidar les conseqüències reals de les anomenades “grans convulsions històriques” i va destacar que “no és tolerable arrossegar les divisions, ires i ofenses del passat a la vida contemporània” ni tampoc “especular amb finalitats polítiques sobre les tragèdies que van afectar tantes famílies”. Després de la Revolució del 1917 el país es va veure enfonsat en una sagnant guerra civil.

Putin ha donat a entendre en diverses ocasions l’aversió que li produeix el concepte revolució quan ha parlat amb menyspreu de les revolucions de països exsoviètics que han enderrocat règims. De manera informal hi ha russos que diuen que des del Kremlin no es parla gaire del centenari de la Revolució per por de no activar els sentiments de protesta amb el record de les grans protestes del febrer del 1917. De fet, les últimes grans manifestacions opositores que es van viure a Rússia van ser precisament les que van acompanyar Putin en el seu retorn al Kremlin, el 2012. De tota manera, la majoria d’analistes consideren que actualment el potencial de protesta és molt baix.

El president rus l’any passat va criticar Lenin acusant-lo de “posar una bomba de rellotgeria” als fonaments de l’estat amb idees com la d’autonomia que finalment minarien la seva estabilitat i integritat, i també va denunciar les execucions orquestrades pel govern bolxevic del tsar Nicolau II i tota la seva família. Tot i aquestes crítiques, Putin ha valorat alguna vegada la desintegració de la Unió Soviètica com “la pitjor catàstrofe geopolítica del segle XX” i durant els anys que fa que és al Kremlin s’ha dedicat a lluitar per recuperar la idea de l’Imperi i l’àrea d’influència russa. La iniciativa dels legisladors russos que ara estan discutint un projecte de llei per facilitar la concessió de la ciutadania russa als descendents dels russos de l’Imperi -inclosos els de Polònia i Finlàndia, a més dels de la majoria de repúbliques soviètiques- s’emmarca en aquesta idea.

Rússia celebra el tercer aniversari de l’annexió de Crimea

Ahir arreu del país es va celebrar amb concerts festius el tercer aniversari de l’adhesió de Crimea a la Federació Russa, després que el març del 2014 en plena crisi amb Ucraïna s’organitzés un controvertit referèndum en pocs dies i amb el suport de Moscou que la major part de la comunitat internacional no reconeix.

El que oficialment s’anomena “el retorn de la península de Crimea al port natal” és una de les gestes de Vladímir Putin i ara el Kremlin està valorant si fa coincidir les eleccions presidencials de l’any que ve amb la data del 18 de març. L’annexió de Crimea ha comportat l’enfrontament amb Occident i una guerra de sancions que han afectat l’economia russa, però a nivell intern ha triomfat la consigna “Crimea és nostra”, que al seu moment va fer tornar disparar els índexs de popularitat de Putin. Segons una enquesta recent del Centre d’Estudis de l’Opinió Pública, un 97% dels russos consideren que Crimea és part de Rússia i un 78% creuen que l’annexió ha portat beneficis al país.