L’Aràbia Saudita i Israel s’alien militarment per fer front a l’Iran

L’avió del president nord-americà, Donald Trump, va fer el primer vol directe entre Riad i Tel-Aviv el 22 de maig passat. Amb tot, possiblement hi ha hagut altres avions que han connectat sense escales la ciutat saudita i la israeliana anteriorment, però cap dels dos països ho ha volgut reconèixer de manera oficial.

Aquesta setmana el conegut portal Al-Monitor ha publicat un informe sobre els curiosos vincles que hi ha entre països teòricament tan rivals com Israel i l’Aràbia Saudita, sobretot en qüestions relacionades amb serveis secrets i militars. Riad està immersa en diversos conflictes al Pròxim Orient, i li convé disposar d’armes i intel·ligència israelianes. Per la seva banda, Israel necessita mercats i aliats. Els interessos, doncs, són mutus.

Segons fonts saudites citades per Al-Monitor, l’aproximació entre el país jueu i el musulmà aniria molt més enllà de les armes. Una prova d’això és “l’existència d’un memoràndum entre Israel i l’Aràbia Saudita per entrenar oficials saudites a la base naval de Haifa”, una ciutat del nord d’Israel. La primera sessió d’aquests entrenaments ja es va dur a terme fa dos anys, el 2015, segons el portal, així que, sens dubte, és molt probable que Trump no fos el primer a volar directament entre Riad i Tel-Aviv.

Israelians al país àrab

L’informe també revela que, d’una altra banda, hi ha oficials israelians i nord-americans destinats a una base militar aèria de l’Aràbia Saudita, la de Tabuk. No s’especifica què fan aquests oficials israelians a Tabuk, però és conegut que els saudites han demanat ajuda a Israel per fer front als seus enemics en la guerra civil del Iemen. Riad considera que l’Iran és al darrere d’aquest conflicte i, en conseqüència, veu Israel com un possible aliat.

“Fa molts anys que hi ha relacions secretes entre els dos països, perquè tenen enemics comuns”, destaca el professor Efraim Inbar, director de l’Institut BESA de la Universitat Bar-Ilan. “D’una banda, els musulmans radicals; i de l’altra, els iranians”, detalla el professor. “L’Iran vol destruir Israel i ajuda els grups islamistes Hezbol·lah i Hamàs. També desenvolupa armes nuclears i té míssils sobre els quals escriu el nom de Tel-Aviv. L’Iran vol matar els jueus i establir una base al Golan”, insisteix.

La presència d’oficials israelians a Tabuk podria tenir diverses explicacions. Una estaria relacionada amb la visita que Barack Obama va fer a l’Aràbia Saudita l’abril del 2016. El llavors president nord-americà va firmar un memoràndum per a la venda i instal·lació de l’anomenada Cúpula de Ferro, un sistema antimíssils amb projectils de la classe Hetz israelians. Aquests míssils els fabrica la companyia nord-americana Raytheon, que a la vegada està participada per l’empresa israeliana Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

A Nou Hampshire, als Estats Units, hi ha la seu local d’Elbit Systems of America, una companyia d’armes molt potent que també és subsidiària d’una altra firma israeliana, l’Elbit Systems d’Israel. Malgrat això, la companyia nord-americana fa negocis directament amb els saudites, i amb altres països com Qatar o Kuwait.

Fa dos anys la cadena Fox News va revelar la misteriosa mort a l’Aràbia Saudita de Chris Cramer, un ciutadà dels EUA que treballava per a l’Elbit Systems of America. Cramer va viatjar al país àrab per reparar un sistema de míssils. La família de Cramer va informar Fox News sobre la desaparició del seu familiar, perquè les autoritats saudites, les israelianes i les nord-americanes es van negar a fer-ho públic.

Negocis ocults

¿Potser tots aquests negocis s’estan fent per sota la taula? “No es fan d’amagat, tenint en compte que s’ha publicat informació sobre aquest tema -opina el professor Inbar-. Crec que els míssils que els israelians venen als saudites no són d’última generació. Elbit es limita a fer diners i li resulta positiu. Per la seva banda, els saudites saben que Elbit és una companyia israeliana. Això significa que hi ha una aproximació entre Israel i l’Aràbia Saudita, i que aquestes relacions cada cop són més estretes”.

Al centre d’aquesta col·laboració sempre hi ha l’Iran. “Tampoc és cap secret que els dos països hem treballat conjuntament contra l’acord d’Obama amb l’Iran”, diu el professor Inbar en relació al pacte sobre el programa nuclear iranià. Les mostres d’hostilitat del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, amb l’expresident nord-americà per la firma d’aquest pacte van tenir el suport dels saudites.

Al-Monitor també parla al seu informe de l’existència d’un projecte per construir un ferrocarril entre l’Aràbia Saudita, Jordània i Israel, que encara està en fase d’estudi. Així mateix, Riad també podria finançar la creació d’un canal entre el mar Roig i el Mediterrani, que faria la competència al canal de Suez.

El príncep saudita Mohamed bin Salman, fill del rei Salman i que és qui governa de facto el regne, va visitar fa unes setmanes els Estats Units, i es va reunir amb una delegació de l’AIPAC, el lobi jueu, en un hotel de Washington. Queden molt lluny els anys en què el diplomàtic israelianoamericà Dore Gold va escriure un llibre que vinculava directament l’Aràbia Saudita i el terrorisme internacional. Ara, gràcies a l’Iran, s’ha girat la truita.