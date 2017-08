L'Aràbia Saudita deté un noi per ballar 'Macarena' al carrer

Les autoritats de l'Aràbia Saudita han detingut en les últimes hores un adolescent de 14 anys per haver divulgat un vídeo a YouTube on apareix ballant al ritme de la cançó 'Macarena' en un pas de vianants de la ciutat de Gidda, situada a l'oest del país.

El menor, vestit amb una samarreta de ratlles i pantalons curts, i amb uns auriculars, s'atura en un pas de vianants, en un carrer que és ple de cotxes, i balla al seu davant la cançó 'Macarena' durant gairebé un minut.

El portaveu de la policia de la zona de la Meca, Ati al-Qershi, ha especificat a través d'un comunicat que el noi va obstaculitzar l'avançament dels vehicles quan es va posar a ballar en un pas de vianants mentre els cotxes esperaven que el semàfor es posés verd. A més, ha qualificat el ball de "violació de la moral pública" i ha explicat que l'adolescent ha estat detingut després que les autoritats hagin analitzat el vídeo, del qual es desconeix la data de gravació.

Violació de llibertats

Aquesta no és la primera detenció que es produeix a l'Aràbia Saudita per raons similars. Just el 10 d'agost, el cantant saudita Abdalá al Shaharani va ser detingut per dur a terme un ball conegut com el 'dab', que consisteix a recolzar el nas sobre l'avantbraç i està vetat perquè el país ultraconservador considera que incita al consum de drogues. Tot i així, segons van apuntar alguns mitjans de l'Aràbia Saudita, el cantant va ser alliberat després d'estar unes hores detingut i pagar una fiança.

Les normes de comportament són molt estrictes al país alauita i, per exemple, no estan permeses les festes o els concerts de música no religiosa, i en els espais públics regeix la separació de sexes.