L’EI reivindica la massacre turca

El grup terrorista Estat Islàmic va reivindicar ahir l’atemptat que la nit de Cap d’Any va acabar amb la vida de 39 persones a Istanbul i en va deixar 69 de ferides quan un desconegut armat va entrar a la discoteca Reina -un local de luxe d’un barri benestant-, va tirotejar els civils i els treballadors que eren al recinte i després va fugir. Entre les víctimes, 12 són de nacionalitat turca i la resta estrangers.

En un comunicat, els jihadistes -que s’han fet forts en el caos de les guerres a Síria i a l’Iraq- asseguren que “un soldat del califat ha atacat un dels més famosos clubs nocturns on els cristians celebraven la seva festa apòstata”. No és habitual que l’organització reivindiqui els atemptats en terres turques, però el paper de l’executiu de Recep Tayyip Erdogan en la guerra siriana permet interpretar l’atemptat com un avís. “El govern turc ha de saber que la sang dels musulmans, que són objecte dels seus bombardejos i les seves armes, provocarà un incendi a casa seva per voluntat d’Al·là”, diuen els jihadistes.

De fet, dies abans de la massacre el grup Nashir Media Foundation -que ha jurat lleialtat a l’EI- havia fet una crida a atacar clubs, mercats i cinemes a Turquia.

L’assassí, en cerca i captura

Al tancament d’aquesta edició, les autoritats turques es mostraven optimistes -tot i que el país segueix en estat d’emergència- i asseguraven que eren molt a prop d’identificar l’autor del tiroteig, que va fugir després dels fets. Sobre la investigació, van explicar que han detingut vuit persones relacionades amb el crim i que, gràcies a algunes càmeres de seguretat, han pogut confirmar que l’assassí va arribar en taxi fins a la zona del club nocturn, va descarregar 180 bales i es va canviar de roba a la cuina de la discoteca abans de fugir. “Tenim proves com les empremtes i l’aparença del terrorista. El procés d’identificació a partir d’això hauria de ser ràpid”, va dir ahir el vice primer ministre, Numan Kurtulmus, en roda de premsa.

Kurtulmus també va reconèixer que era evident que la intervenció militar de Turquia a Síria, llançada a l’agost, havia fet enfadar els jihadistes i els grups que els donen suport, però va assegurar que l’ofensiva continuarà fins que les amenaces contra el país siguin anul·lades.

El govern d’Erdogan va enviar tancs i forces especials al país veí fa quatre mesos per allunyar els soldats de l’EI de la seva frontera sud i per evitar que les milícies kurdes s’apoderessin del territori.

Segons el diari Habertürk, la policia treballa amb la hipòtesi que l’atacant sigui un jove de 25 anys de la regió autònoma de Xinjiang, al nord-oest de la Xina, poblada majoritàriament per musulmans que parlen una llengua similar al turc.

“Segons els especialistes que han analitzat les imatges, el militant de l’EI sembla haver sigut entrenat professionalment, per la manera com fa servir l’arma”, afirma el mitjà turc.

S’intensifica l’ofensiva contra els jihadistes al nord de Síria

Tres destacats comandants de l’Estat Islàmic i cinc dels seus soldats van morir ahir al nord de Síria -a pocs quilòmetres de la frontera entre aquest país i Turquia- a causa dels bombardejos d’avions no identificats contra el vehicle en què viatjaven, segons va informar l’Observatori Sirià dels Drets Humans.

Entre els morts hi consta Abu Omar al-Turkistani, cap de la facció islamista Partit Islàmic del Turkestan i que és, a més, un dels deu principals líders jihadistes a Síria.

Tot i que es desconeix qui ha encapçalat l’operatiu contra els terroristes, es tracta de la regió on operen l’exèrcit turc i alguns grups armats sirians, que duen a terme una ofensiva contra l’EI que s’ha endurit en els últims dies i que pretén expulsar els jihadistes de la zona, alhora que s’impedeix el progrés de l’aliança armada kurdo-aràbica Forces de Síria Democràtica (FSD) -que rep el suport dels Estats Units.

La treva pactada entre el govern de Baixar al-Assad i els rebels, que va començar divendres passat i, de moment, segueix vigent, exclou els grups considerats terroristes, com l’Estat Islàmic.