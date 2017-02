L’Estat Islàmic ha de mobilitzar dones per al combat

S’ha parlat molt de les “núvies del Califat Islàmic”, però se sap molt poc del veritable paper que exerceix el seguici de dones jihadistes que van jurar lleialtat a l’Estat Islàmic (EI). A diferència dels mujahidins estrangers que van anar tots sols a fer la jihad a Txetxènia, l’Afganistan o el Pakistan, la proximitat de Síria, el fàcil accés als límits del Califat a través de la frontera turcosiriana i, especialment, l’anunciada benvinguda d’Abu Bakr al-Baghdadi a tots els musulmans que vulguin formar part del seu “estat” ha portat molts jihadistes a instal·lar-s’hi amb les seves famílies. També joves occidentals enamorades de combatents de l’EI han pogut viatjar a Síria per casar-se amb el seu promès. Així, el grup ha fet “canviar la dinàmica del jihadisme per convertir-lo en una cosa de família”, explica a l’ARA Hassan Hassan, expert en jihadisme.

“Al-Baghdadi ha basat el seu projecte en la creació d’un veritable estat, per això és tan important la constitució del nucli familiar. Des del principi, l’EI ha encoratjat els seus combatents a portar les seves famílies o a formar una nova família”, insisteix Hassan. La Brigada Al-Khansaa (la policia femenina de l’EI), encarregada de fer complir les estrictes normes morals per a les dones, destaca aquest ideal familiar ultrareligiós en el seu manifest. “El paper fonamental de la dona, aquell per al qual la natura i la bondat divina l’han dotada, és el de la maternitat, i s’ha de desenvolupar en el si de la llar”, es resumeix en el manifest publicat el 23 de gener del 2015 sota el títol Les dones a l’Estat Islàmic: manifest i estudi de cas.

Tanmateix, hi ha tres excepcions que permeten a les dones del Califat tenir una funció fora de la casa: ser cridades a la lluita armada (quan no hi ha prou homes per combatre), estudiar ciències religioses i treballar com a metges o mestres, però només quan sigui necessari. “Fins ara les dones del Califat no han tingut un paper en el combat, encara que moltes van rebre formació militar quan es van unir al grup amb la idea que haurien de ser capaces de defensar-se quan els seus marits no hi fossin”, assenyala Hassan.

En retrocés a Síria i l’Iraq

Però la gran ofensiva de l’exèrcit iraquià contra Mossul o la batalla de les Forces Democràtiques de Síria, aliats dels Estats Units, a Raqqa, ha replantejat el paper de les dones de l’Estat Islàmic, que “han començat a defensar les ciutats de Mossul i Raqqa”, assegura a l’ARA Tim Ramadan, àlies d’un activista de la ciutat siriana. “L’EI està desesperat, necessita més combatents. No para de demanar a les dones que se’ls uneixin en la batalla”, explica Ramadan en una conversa a Facebook. En els últims mesos l’EI ha començat una campanya de boca-orella per reclutar dones locals a la capital siriana del Califat Islàmic, com indica Ramadan. Una noia li va explicar que una amiga casada amb un jihadista iraquià li va dir: “Per què no t’uneixes a nosaltres? Si entres en un dels campaments d’entrenament obtindràs un munt de diners i podràs ajudar la teva família. I no et preocupis, si mors l’EI donarà diners als teus, no ens oblidarem del teu sacrifici”.

L’activista recorda que l’any passat l’Estat Islàmic va obrir dos nous campaments a Raqqa, un només per a dones. “Allà les dones aprenen a lluitar i a fer servir armes. El tipus d’entrenament en aquests campaments és diferent de l’entrenament estàndard que van rebre al principi”, explica Ramadan, que afegeix que a la veïna Deir al-Zor hi ha un altre camp d’entrenament femení. Encara que és difícil precisar el nombre real de dones entrenades per al combat, l’activista calcula que n’hi pot haver entre 1.500 i 2.000.

En una altra conversa amb l’ARA, l’activista Ibrahim Raqqawi, del grup Raqqa Is Being Slaughtered Silently [Raqqa està sent assassinada en silenci], no creu que l’EI permeti a les dones estar a les línies de front o participar en batalles, perquè el grup “ni tan sols deixa que les dones viatgin soles a àrees que no estan sota el seu control”. No obstant això, l’activista creu que “en el futur podrien esperar-se” atacs suïcides perpetrats per dones jihadistes. El mateix va passar amb Al-Qaida a l’Iraq: tot i que el grup no va involucrar les dones en la lluita armada al front, sí que els va encarregar dur a terme desenes d’atacs suïcides entre el 2003 i el 2009 al país.