L’Eurocambra, contra el futur ambaixador dels EUA

El nou president dels Estats Units, Donald Trump, encara no ha nomenat el seu ambaixador davant la Unió Europea, però el candidat favorit, l’economista i professor universitari al Regne Unit Ted Malloch, ja ha aixecat tota mena de crítiques a Europa. El Parlament Europeu va qüestionar ahir durament la figura de Malloch, sobretot perquè és un declarat enemic de l’euro i del projecte comunitari. Els principals grups de l’Eurocambra el van declarar persona non grata.

“Amb una persona així és impossible col·laborar-hi. No es pot acreditar davant les institucions europees algú que diu que l’euro està en la seva recta final i que el Brexit és només el principi de la fi”, va advertir el líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. Els socialistes es van sumar a la petició de rebutjar l’acreditació de Malloch, si finalment és l’escollit de Trump. El professor de la Universitat de Henley, pròxim a les posicions del UKIP britànic -el partit euròfob instigador del referèndum del Brexit-, va pronosticar que l’euro només duraria un any i mig més.

Si el president nord-americà nomena Malloch com a ambaixador davant la UE, ¿els socis europeus el poden vetar? La normativa no és del tot clara. En principi, no hi ha plàcet perquè la UE és una organització internacional i no un país, però fonts comunitàries van assegurar que el veto polític a un ambaixador d’un país tercer a la pràctica és possible perquè hi ha un mecanisme d’aprovació dels governs. “El nomenament s’ha de comunicar primer a les institucions i després els estats membres tenen 30 dies per donar-hi el vistiplau”, asseguren les fonts.

Rebuig al veto

Les crítiques a Ted Malloch es van sumar a la condemna de la majoria de grups de l’Eurocambra al veto de Donald Trump als ciutadans de set països de majoria musulmana. En un debat celebrat ahir amb la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, el Parlament Europeu va condemnar la política de la nova administració nord-americana amb un to molt més contundent que els dels governs de la UE, a qui va reclamar que s’impliquin en la defensa dels valors europeus.

“No s’hauria de convidar Trump a territori europeu. La porta ha d’estar tancada amb pany i forrellat”, advertia el líder del grup socialista, Gianni Pittella. Per al líder dels liberals, Guy Verhofstadt, la decisió de Trump només serveix “per atiar el foc dels extremistes i populistes”. Mogherini, per la seva banda, va destacar que “Europa ha de fer-se respectar”.