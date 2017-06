L’Europol alerta de més atacs “indiscriminats”

Des que a principis del 2015 dos jihadistes van atacar la redacció de la revista satírica Charlie Hebdo i un supermercat kosher a París, els atemptats terroristes s’han succeït en cadena a Europa. L’any 2016 es va tancar amb atacs a Bèlgica, Alemanya i França, i el 2017, tant Suècia com el Regne Unit han tornat a patir les conseqüències de l’extremisme. L’Europol va alertar ahir que es produiran altres atemptats “indiscriminats”, perpetrats per terroristes aïllats, reticents a agrupar-se en cèl·lules.

El director de contraterrorisme de l’Oficina Europea de Policia (Europol), Manuel Navarrete, va alertar davant la comissió de Llibertats Civils del Parlament Europeu que “seguirà havent-hi atemptats a la Unió Europea”, però “amb objectius menys específics”, és a dir, atacs “indiscriminats” contra la població, com el de dissabte passat a Londres. L’Europol sospita que hi haurà atacs “contra els símbols de la vida occidental”, però també contra les autoritats, especialment la policia, com l’atac d’aquesta setmana a París davant la catedral de Notre-Dame.

Les advertències de Navarrete es recullen en l’informe que publicarà l’agència la setmana vinent i que informen d’una nova manera d’atemptar: són terroristes cada vegada més “volàtils” i “imprevisibles”. Anteriorment, atacs com els del novembre del 2015 a París eren “planejats amb precisió per xarxes terroristes”, però ara “cada cop hi ha més atacs espontanis fets per individus aïllats” que no esperen consignes precises de grups terroristes com l’Estat Islàmic, com ja va passar a Berlín, Niça, Estocolm o París.

Aquest tipus d’atacs són els que demana el grup extremista, que reclama als seus seguidors que no “vagin al mercat negre a comprar armes o s’uneixin en cèl·lules” per no ser advertits. Per això, va admetre ahir Navarrete, aquests atacs són molt més difícils d’evitar. “Que els atemptats no estiguin interrelacionats ens diu que no hi ha grans cèl·lules al darrere, però també que en no existir una connexió és més difícil desmuntar els seus plans, perquè no hi ha interconnexió en l’actuació”, va argumentar.

Atemptats evitables

Un dels països que van patir les conseqüències del terrorisme l’any passat, Bèlgica, va tancar ahir l’últim informe sobre els atemptats de Brussel·les del 22 de març del 2016, que va causar la mort de 32 persones i en va ferir 200. Segons la comissió especial del Parlament federal, els serveis de seguretat belgues tenien “una gran quantitat d’informació precisa i no es va utilitzar de manera òptima”, especialment sobre el radicalisme dels germans Ibrahim i Khalid al-Bakraoui, dos dels terroristes que van perpetrar els atacs.

El Parlament lamenta que els diferents cossos policials de la capital -n’hi ha sis de diferents- no es coordinin millor, perquè treballen “de manera aïllada”, i aquesta va ser una de les causes per les quals no es van poder evitar els atemptats a l’aeroport de Zaventem i a l’estació de metro de Maelbeek.