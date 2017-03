L'FBI demana a Justícia que desmenteixi les acusacions de Trump

El director de l'FBI, James Comey, ha sol·licitat al departament de Justícia dels Estats Units que desmenteixi públicament les declaracions del president Trump que acusen Barack Obama d'haver ordenat gravar les seves comunicacions durant el 2016, segons ha publicat el diari 'The New York Times' i altres mitjans estatunidencs, citant fonts d'alts funcionaris dels EUA.

L'alt càrrec del centre d'intel·ligència dels Estats Units sosté que unes acusacions d'aquestes característiques exigeixen un comunicat públic per part del departament de Justícia per indicar que són incorrectes. El gabinet no s'ha pronunciat, fins al moment. Tanmateix, el principal òrgan de la policia federal vol desmarcar-se'n, ja que si les acusacions fossin certes, el més probable és que fos el mateix FBI qui les hagués dut a terme.

Trump va denunciar dissabte passat, a través del seu compte de Twitter i sense cap prova, que el seu predecessor al càrrec havia ordenat aquest espionatge polític. L'acusació va ser rebutjada per Obama com a "simplement falsa" en un comunicat del seu portaveu Kevin Lewis.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!