L'Iran desafia els EUA i respon amb la mateixa moneda

La tensió entre els Estats Units i l' Iran des que Trump és president continua augmentant i si divendres el republicà va imposar sancions econòmiques a 13 individus i 12 entitats iranianes per estar relacionades amb els assajos d'un míssil balístic que creu que violen l'acord nuclear, aquest dissabte la República Islàmica els ha plantat cara i ha anunciat que seguirà amb les maniobres militars i que reproduirà sancions similars.

El ministeri d'Exteriors ha explicat que adoptaran "restriccions legals contra un nombre d'individus i entitats [nord-americans] implicats en el finançament i el suport a grups extremistes de la regió".

A més, la força aeroespacial del cos d'elit dels Guardians de la Revolució ha començat una sèrie d'accions militars que tenen com a objectiu " mostrar la capacitat i preparació [de l'Iran] per actuar contra qualsevol amenaça i desestimar les sancions".

Tot i aquest anunci, l'Iran ha insistit que el seu sistema de míssils "només té finalitats defensives i és per portar armes convencionals". El ministre d'Exteriors, Mohamad Yavad Zarif, ha assegurat que el seu país "no iniciarà mai una guerra" i que només farà servir les armes "en defensa pròpia".

We will never use our weapons against anyone, except in self-defense. Let us see if any of those who complain can make the same statement. pic.twitter.com/xwGquvqLvb