L’Iran sanciona 15 empreses nord-americanes pel seu suport a l’Estat d’Israel

Sancions de l’Iran als EUA

La tensió no para d’augmentar entre Teheran i Washington des de l’arribada al poder de Donald Trump. L’Iran ha decidit sancionar 15 empreses nord-americanes pel seu suport a Israel i per “violacions dels drets humans”. Ho va comunicar ahir l’agència de notícies iraniana, l’IRNA. L’agència, que citava un comunicat del ministeri d’Exteriors, deia: “Es prohibeix qualsevol transacció amb aquestes empreses. Els seus béns seran comissats i els seus responsables no podran obtenir visat del govern de l’Iran”.

La decisió iraniana també és una “reacció” a les sancions americanes imposades al mes de febrer després d’una prova de míssil aeri iranià, sempre segons el comunicat. La reacció és sobretot simbòlica perquè cap de les 15 empreses sancionades fa negocis amb l’Iran. El comunicat arriba poc després que els EUA hagin sancionat una dotzena d’empreses i individus de diferents països estrangers acusats de col·laboració amb el programa d’armament de l’Iran.

Entre les empreses nord-americanes sancionades per l’Iran hi ha United Technologies -la seva branca de defensa vendria helicòpters a Israel-. A la llista també hi figuren ITT Corporation i Bushmaster Firearms, fabricant d’armes de foc. El ministeri d’Exteriors iranià ha anunciat que la llista podria ampliar-se i ha recalcat, via comunicat, que el país “té dret a desenvolupar el seu programa nuclear pacífic”.

L’Iran i Rússia estrenyen vincles

D’altra banda, el president de l’Iran, Hassan Rouhani, viatja avui a Moscou per reunir-se demà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Els dos mandataris tenen previst firmar importants acords de cooperació, entre els quals un que afecta el petroli. Entre altres qüestions, es discutiran oficialment projectes en els sectors agrícola, tecnològic i d’infraestructures. Extraoficialment, és evident que Putin i Rouhani centraran gran part de la trobada en la seva aliança al Pròxim Orient, una coalició que va quedar segellada amb la implicació dels dos països a Síria i que es va intensificar un cop l’expresident nord-americà Barack Obama va decidir donar suport a alguns grups rebels. A més, les relacions bilaterals -tant polítiques com econòmiques- es van consolidar amb l’acord signat per l’Iran i sis grans potències més el juliol del 2015. Tant Rússia com l’Iran també són garants de l’alto el foc a Síria.