L'OMS escull per primer cop un secretari general de l'Àfrica

Té 52 anys, és d'Etiòpia i va ser ministre de Sanitat d'aquest país entre 2005 i 2012. Tedros Adhanom Ghebreyesus va defensar la seva candidatura per ser cap de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) venent-se com l'home que havia transformat el sistema de salut etíop. Li ha funcionat: aquest dimarts es va convertir en el primer africà que dirigirà l'entitat des que aquesta va ser fundada, el 1948.

Tedros ha aconseguit el càrrec després de superar el candidat britànic David Nabarro i la pakistanesa Sania Nishtar en una votació tensa i ajustada. La cursa per liderar l'OMS va començar el 2015 i es va enrarir quan fa poques setmanes un dels assessors de Nabarro va acusar Tedros d'haver encobert nombroses epidèmies de còlera quan era ministre.

És el mateix que denunciaven els centenars de manifestants etíops que dilluns es van concentrar davant la seu de l'OMS a Ginebra per demanar que no fos l'escollit.

540x306 Alguns dels manifestants que es van concentrar dilluns davant la seu de l'OMS. / PIERRE ALBOUY / REUTERS Alguns dels manifestants que es van concentrar dilluns davant la seu de l'OMS. / PIERRE ALBOUY / REUTERS

A banda de les crítiques dels seus propis conciutadans, reputades ONG com Human Rights Watch li retreuen que hagi format part del nucli dur del règim etíop, acusat per grups de defensa dels drets humans i per les Nacions Unides de sistemàtiques violacions de les llibertats fonamentals com ara massacres contra manifestants i empresonaments i tortures a periodistes i opositors polítics.

Tedros també va ser titular d'Exteriors entre 2012 i 2016 però va deixar el càrrec per dedicar-se a la seva campanya per ser cap de l'OMS.

A partir del mes de juny, quan assumirà les funcions de secretari general, substituirà la xinesa Margaret Chan, al capdavant de l'OMS des de fa 10 anys. En el seu discurs de comiat de dilluns, Chan va reconèixer la ineficàcia de l'entitat per donar resposta a l'epidèmia de l'Ebola que en dos anys va matar 11.315 persones a l'Àfrica occidental. Aquesta crisi va deixar molt tocat el prestigi de l'organització. Tedros té el repte de recuperar-lo.