L’acord sobre zones segures a Síria entra en vigor

La guerra continua a Síria però des d’ahir a la mitjanit compta amb quatre zones segures dins del territori. Rússia, Turquia i l’Iran -els tres països garants de l’alto el foc al país- van acordar ahir amb les parts sirianes crear aquests espais per reduir la tensió bèl·lica i garantir una millora de les condicions de vida. Les àrees beneficiades -a les províncies d’Idlib, Homs i Damasc, a més del sud del país- ja havien quedat alliberades l’1 de maig, quan les forces armades russes van aturar els combats, segons va informar el seu cap d’operacions, Serguei Rudskoi. L’acord, assolit en les negociacions de pau que se celebren a la ciutat d’Astanà, al Kazakhstan, i que tracten sobre aspectes d’ordre militar, implica la retirada de les tropes russes i sirianes de les quatre zones. Els seus efectius, però, es concentraran a l’est del territori per llançar una ofensiva que hauria d’alliberar àrees sota control rebel. Moscou vigilarà el compliment del pacte i, en cas que es violi, no dubtarà a contestar amb un atac. L’objectiu final, tal com van expressar posteriorment el president rus i el kazakh, és “reforçar el règim del cessament d’hostilitats i millorar la situació humanitària”.