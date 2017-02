L'agressora de Kim Jong-nam va cobrar 85 euros "per fer-li una broma"

Siti Aisha, la indonèsia detinguda per l'assassinat de Kim Jong-nam, el germanastre del líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha reiterat aquest dissabte que va ser contractada per un grup d'homes, que va identificar com coreans o japonesos, "per fer-li una broma televisiva" a Kim Jong-nam

Així ho ha explicat la sospitosa, de 25 anys, a l'ambaixador segon de la delegació d'Indonèsia a Kuala Lumpur, Andreano Erwin, durant una entrevista d'uns trenta minuts a la comissaria a la capital malàisia on es troba detinguda, segons el diari 'The Star'.

Segons ha assenyalat Erwin als periodistes, la indonèsia assegura que els homes li van pagar 400 ringgit malaisis (uns 85 euros) i que pensava que l'arma química que li van donar per aplicar a la cara del nord-coreà era loció infantil.

El diplomàtic ha assegurat que Aisha es troba en bon estat de salut, tot i que la policia ha dit que havia estat vomitant després de ser arrestada, el que podria ser un efecte de l'agent químic utilitzat per matar el germà de Kim Jong-un.

Un representant de l'Ambaixada del Vietnam a Kuala Lumpur ha visitat a l'altra sospitosa, la vietnamita Doan Thi Huong, però no ha volgut fer comentaris als periodistes.

Una arma de destrucció massiva

La Policia va revelar divendres que l' agent nerviós VX, catalogat com una arma química per l'ONU, havia estat utilitzat per assassinar Kim Jong-nam, que va ser abordat per les dues sospitoses el passat 13 de febrer a l'aeroport de Kuala Lumpur.

Després de demanar ajuda, el nord-coreà va morir passats uns minuts de camí a l'hospital entre aguts dolors.

Les autoritats malàisies continuen identificant la víctima com un "ciutadà nord-coreà", a l'espera que un familiar reclami el cadàver per comprovar l'ADN.

No obstant això, el Govern de Corea del Sud ha insistit des del primer moment en què Kim Jong-nam va ser assassinat pel règim de Pyongyang, en el que ha arribat a qualificar com un "acte terrorista".

A més de la vietnamita i la indonèsia, la policia malàisia ha detingut un químic nord-coreà i ha cursat ordres d'arrest contra quatre nord-coreans més que suposadament van reclutar a les atacants per impregnar amb el potent agent químic a la víctima.

Es creu que aquests quatre sospitosos –Hong Song Hac, Ri Ji Hyon, O Jong Gil i Ri Jae Nam– van fugir de Malàisia el mateix dia del crim i es troben a Pyongyang.

Les autoritats també han demanat a l'ambaixada nord-coreana a Kuala Lumpur que els permeti entrevistar dues persones més: Hyon Kwang Song, el segon secretari de la delegació diplomàtica, i Kim Uk Il, empleat de l'aerolínia estatal Air Koryo.

Segons un vídeo de les càmeres de seguretat, tots dos van acomiadar a l'aeroport de Kuala Lumpur als quatre sospitosos nord-coreans el mateix dia del crim.