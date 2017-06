L’alcalde de Brussel·les dimiteix per haver cobrat d’una ONG

L’alcalde de Brussel·les, el socialista Yvan Mayeur, va dimitir ahir després que un informe posés en evidència que cobrava “fins a 1.400 euros mensuals” per assistir a les reunions de la junta directiva de l’ONG belga Samusocial, que ofereix ajuda a persones sense sostre o en exclusió social.

Mayeur, que ocupava l’alcaldia des del 2013, va cobrar un total de 18.900 euros el 2015, i 16.800 el 2016, segons va difondre el diari belga Le Soir. L’alcalde va abandonar el seu càrrec a la junta directiva d’aquesta associació sense ànim de lucre a començaments d’aquest any.

El primer ministre belga, Charles Michel, va qualificar l’escàndol de “bufetada a la cara” per al treball voluntari. Per la seva banda, un portaveu de la fiscalia de Brussel·les va anunciar que s’ha obert una investigació per determinar si hi ha “possibles infraccions penals” en la gestió de Samusocial.

Aquesta organització va publicar ahir un comunicat a la seva pàgina web que deia el següent: “A causa de l’escàndol que ha envoltat Samusocial aquests dies [...], tots els membres de la junta directiva han decidit dimitir i confiar la gestió futura de la institució a les autoritats regionals”. I afegia: “Esperem que això aportarà serenitat al nostre personal per poder ajudar les persones sense llar en millors condicions”.

Samusocial és una associació que es nodreix bàsicament de voluntaris i treballa a Brussel·les des del 1999. Es dona la circumstància que Yvan Mayeur en va ser un dels impulsors, juntament amb un altre polític socialista belga, Alain Hutchinson.