L’ampliació dels poders d’Erdogan es votarà a l’abril

Turquia celebrarà el referèndum per ampliar els poders del president, Recep Tayyip Erdogan, el 16 d’abril. Així ho va avançar ahir el mateix Erdogan, que va llançar la campanya a favor del sí comparant un hipotètic triomf de la reforma a les urnes amb la resistència que va frustrar el cop d’estat del 15 de juliol passat.

A les urnes se sotmetrà la reforma de la Constitució més important que s’ha fet a Turquia des que Kemal Atatürk va fundar l’actual República el 1923. El nou text preveu entregar tot el poder executiu al president i eliminar la figura del primer ministre. S’acabarà així una situació que Erdogan qualifica de “bicefàlia” i considera ineficaç.

Ahir va anar encara una mica més enllà quan va comparar el sistema parlamentari actual, el que serà substituït per un sistema presidencialista similar al dels EUA o França, com una “cadena”. “Aquest sistema ens lliga de mans i peus. ¿Trencarem aquestes cadenes el 16 d’abril?”, es va preguntar ahir el president turc, que si tira endavant la reforma podria mantenir-se al poder fins al 2029.

Erdogan també va equiparar la gesta electoral amb la del cop d’estat: “El 15 de juliol, aquesta nació va frenar amb les seves mans els tancs, els caces, els helicòpters; i ara ve el 16 d’abril. El sí del 16 de abril serà una repetició d’allò”, va assegurar ahir el president.

Justament aquesta equiparació entre el sí i la resistència al cop d’estat posa en alerta l’oposició, que ja va votar contra la reforma en el tràmit parlamentari. La iniciativa va ser aprovada per una majoria de 3/5 parts gràcies als vots de l’AKP d’Erdogan i l’ultranacionalista Moviment d’Acció Nacionalista (MHP). Però el principal partit de l’oposició, el socialdemòcrata Partit Republicà del Poble (CHP) i l’esquerrà i prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP) van votar-hi -i faran campanya- en contra.

Incertesa a les enquestes

En un país colpejat pel terrorisme i la purga entre estaments com la judicatura, l’exèrcit o el cos de funcionaris després del cop d’estat, del qual s’acusa el moviment islamista liderat per Fetullah Güllen, les enquestes mostren incertesa sobre el resultat i, dels set sondejos que s’han fet aquest mes de gener, quatre donen la victòria al no i tres al sí.

Ahir, el govern turc va anul·lar per decret el “principi d’igualtat” entre els partits polítics en períodes electorals a les ràdios i les televisions. L’oposició va denunciar que, amb aquesta iniciativa adoptada gràcies als poders especials que atorga l’estat d’emergència, el president Erdogan vol assegurar-se que tots els mitjans fan campanya pel sí.