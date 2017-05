L’apatia domina les eleccions legislatives

Més de 23 milions d’algerians estaven convocats ahir a les urnes per renovar els 462 diputats de l’Assemblea Nacional en les segones eleccions després de les revoltes àrabs, que van passar de llarg al país més extens de l’Àfrica. Segons els experts, no s’espera cap sorpresa i els resultats, que s’anunciaran avui, probablement tornaran a atorgar una àmplia majoria als partits del govern. Ara bé, el gran vencedor dels comicis pot ser l’abstenció, ja que la crisi econòmica que pateix Algèria ha aguditzat la desafecció de la ciutadania respecte a la política.

“El que realment hi ha en joc és quina serà la taxa de participació. El guanyador ja sabem qui serà. Però ¿aniran a votar els algerians en un context de crisi i apatia?”, es preguntava Dalia Ghanem Yazbeck, analista del think tank Carnegie Endowment. A les dues de la tarda amb prou feines havia votat el 15% de la població i, per tant, és probable que la taxa d’abstenció final sigui rècord, per sobre del 43% del 2012. Davant la impossibilitat d’organitzar unes eleccions del tot netes, en què govern i oposició competeixin amb igualtat, la participació és l’indicador més fiable del grau de suport popular al règim.

L’oposició, dividida

Des de la consecució de la independència, el 1962, el país magribí ha estat governat per unes mateixes elits, vertebrades al voltant de l’exèrcit i el Front d’Alliberament Nacional, que va aconseguir 220 diputats el 2012. Un cop més, però, l’oposició s’ha dividit. Mentre que el nou partit Jil Jadid [Nova Generació] i el de l’ex primer ministre Ali Benflis, en aquesta ocasió, optaven pel boicot, les forces islamistes han concorregut a les eleccions en dues coalicions diferents, igual que ho han fet dos partits progressistes històrics.

Curiosament, els missatges electorals que han cridat més l’atenció, i que han trencat la monotonia habitual de la campanya no són dels partits polítics, sinó de diversos joves que han penjat vídeos enginyosos a YouTube, en què es mofaven del sistema polític i apel·laven a l’abstenció. El més viral, de l’humorista DZ Joker, ha rebut més de tres milions de visites en només un parell de setmanes. De fet, els menors de 30 anys, que representen la meitat de la població del país, són els que més pateixen els estralls de l’atur -superior al 30%- i els que se senten més allunyats d’un règim envellit, que governa el país des de fa més de cinc dècades.

El viu record de la cruenta guerra civil dels anys noranta entre l’estat i algunes milícies jihadistes, en què van morir més de 200.000 persones, explica per què la Primavera Àrab va arribar molt esmorteïda a Alger. A més, els recursos dels ingents jaciments d’hidrocarburs van permetre al govern garantir la pau social. Tot i així, la caiguda del preu del petroli ha forçat les autoritats a aplicar retallades en els programes públics, cosa que ha provocat una crisi econòmica i ha posat en perill l’actual estratègia de cooptació de la població.

El principal argument del govern durant la campanya ha sigut presentar-se com l’únic garant de “l’estabilitat i la seguretat” en una regió convulsa. Ara bé, amb l’octogenari president Abdelaziz Bouteflika greument malalt, la capacitat del règim de mantenir l’estabilitat en un futur suscita preocupació als governs occidentals. “Els poders fàctics sabran gestionar la seva successió. L’escenari d’un enfonsament del règim per lluites intestines no és probable”, confia a l’ARA un observador algerià amb bones connexions a palau.