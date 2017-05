L’atac a Manchester irromp en la campanya electoral britànica

Jeremy Corbyn va actuar ahir d’acord amb els seus principis llargament defensats durant 34 anys com a parlamentari i com a membre del moviment Stop the War, que s’oposava a la Guerra de l’Iraq. En el primer discurs amb què va reprendre la campanya electoral després de l’atemptat de Manchester, el cap del Partit Laborista va afirmar que si esdevé primer ministre britànic no desplegaria tropes a l’estranger llevat que hi hagués una clara necessitat, un pla i els recursos suficients, i que el resultat tingués moltes possibilitats de conduir a la pau. Corbyn també va criticar les retallades que les forces policials han patit els últims anys.

“Protegir aquest país -va dir en una sala plena a vessar, al centre de Londres- requereix ser fort contra el terrorisme i fort contra les causes del terrorisme. La culpa és dels terroristes, però si hem de protegir el nostre poble hem de ser honestos sobre què amenaça la nostra seguretat. I cal ser prou valents per admetre que la guerra contra el terror simplement no funciona. Necessitem una manera més intel·ligent de reduir l’amenaça de països que nodreixen i generen terroristes”.

Com era esperable, les seves paraules van atiar les llengües més verinoses del Partit Conservador. A més, tabloides com el Daily Mail es van afanyar a carregar durament contra el veterà diputat d’Islington, un districte al nord de Londres.

Compareixent al costat del cap de la diplomàcia nord-americana, Rex Tillerson -en visita d’urgència a Londres per apaivagar la crisi desfermada per les filtracions al New York Times de material de la investigació de l’atemptat-, el ministre d’Exteriors britànic, Boris Johnson, va qualificar els comentaris de Corbyn d’“absolutament monstruosos”. Relacionar la política exterior del Regne Unit i la seguretat interior és considerat per alguns sectors del país un delicte de lesa pàtria.

Els vells articles de Johnson

Johnson, però, en una columna que va publicar a The Spectator poc després dels atemptats del juliol de 2005, es referia, precisament, a la Guerra de l’Iraq com un dels elements que més inseguretat havia dut al país.

Per la seva banda, el ministre de Defensa, Michael Fallon, va ser més moderat ahir, i només va dir que Corbyn havia exhibit una idea “molt confusa i un pensament perillós”, perquè implicava culpabilitzar en un grau o un altre la Gran Bretanya de l’acció del Manchester Arena, que s’ha cobrat la vida de 22 innocents.

Sabent que trepitjava un camp ple de mines, Corbyn va intentar triar molt bé les seves paraules: “Res justifica matances com la d’aquesta setmana, cap acció de cap govern”. Però va assegurar que un govern laborista garantiria una política exterior “que tendís a reduir més que no pas a incrementar l’amenaça contra aquest país”. “Veure les tropes al carrer és un recordatori que l’enfocament actual ha fracassat”, afegia.

Des de l’edició en línia, el Daily Mail va fer guerra bruta acusant Corbyn de “posar excuses al terrorisme”. Però una altra bèstia negra del Mail, la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon,el va defensar.

Enquestes i investigació

La dura reacció dels tories i el seu entorn mediàtic apostant per la cara patriòtica potser s’explica per una enquesta publicada ahir per The Times. L’avantatge entre els dos grans partits s’ha reduït a cinc punts d’una diferència inicial de vint.

D’altra banda, la policia de Manchester i el màxim responsable de la lluita antiterrorista del Regne Unit van assegurar ahir, en el comunicat diari amb què actualitzen les dades sobre la investigació, que “gran part de la xarxa” que va ajudar Salman Abedi a cometre l’atemptat havia sigut detinguda. En total, vuit persones d’entre 16 i 38 anys. Un comentari que dona per bo el gran temor de les autoritats del Regne Unit: la possibilitat que hi hagi en llibertat més terroristes amb capacitat d’actuar. En especial en un cap de setmana llarg per la festa laboral de dilluns, i que està ple d’esdeveniments culturals i esportius a l’aire lliure. Entre d’altres, la final de la FA Cup aquest tarda, a l’estadi de Wembley.