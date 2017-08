L'atacant de Brussel·les portava una arma de foc falsa i dos exemplars de l'Alcorà

L'atacant que va ferir amb arma blanca dos militars a Brussel·les divendres a la nit, i que va ser abatut pels membres de l'exèrcit, portava una arma de foc falsa i dos exemplars de l'Alcorà, segons ha informat aquest dissabte la Fiscalia belga en un comunicat.

Les autoritats han qualificat el fet, que està sent investigat, de "temptativa d'assassinat terrorista". La policia ha registrat durant aquesta matinada la casa de l'atacant, que després dels trets va ser traslladat a un hospital pròxim, on va morir poc després. Segons la Fiscalia belga, es tracta d'un somali de 30 anys que va arribar a Bèlgica el 2004 i havia obtingut la nacionalitat del país en 2015. L'home no tenia antecedents per terrorisme, encara que sí per diverses agressions.

La policia va desplegar un ampli perímetre de seguretat al voltant del lloc dels fets i va informar que la situació està "sota control". Des dels atemptats del 22 de març de 2016 a Brussel·les, parelles i grups de militars armats passegen per tota la ciutat per repel·lir atacs, especialment prop de atraccions turístiques i de les institucions comunitàries que tenen seu a la capital belga.