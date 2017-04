L’atacant d’Estocolm és un uzbek de 39 anys fitxat per la policia

Suècia es va llevar de dol aquest dissabte. “Hem de transformar el dolor i la ràbia en alguna cosa constructiva”, va demanar el primer ministre, Stefan Löfven, als seus conciutadans, i va assegurar que l’atac amb camió que va matar quatre persones i en va ferir 15 divendres a Estocolm no trencarà el tarannà “obert i democràtic” del país. Les flors, les espelmes i els missatges de condol farcien la tanca metàl·lica que rodeja el carrer comercial on es va produir l’atropellament. Milers de persones es van acostar al centre de la capital sueca per fer un homenatge a les víctimes.

Nou dels 15 ferits, un d’ells menor, seguien hospitalitzats en estat crític, segons van informar les autoritats d’Estocolm. Al llarg del dia també es van anar coneixent els detalls de la investigació, i la policia va confirmar que el conductor del vehicle i autor de l’atac era l’home detingut divendres a la nit a Märsta, una localitat situada a 40 quilòmetres d’Estocolm i pròxima a l’aeroport. La policia no en va revelar la identitat però sí que va dir que tenia 39 anys, que era nascut a l’Uzbekistan i que havia estat fitxat feia temps tot i que actualment no estava sent investigat.

Càrrecs per assassinat terrorista

Minuts abans de l’atemptat l’home va robar a un transportista un camió de cervesa que va fer servir per a l’atac i es va dirigir a Drottninggatan, el concorregut carrer comercial on es van produir els fets. Després d’envestir la multitud durant 600 metres i d’encastar el vehicle contra uns grans magatzems, va escapar cap a l’estació de trens per dirigir-se cap a Märsta. Allà, veïns de la localitat que havien vist la seva fotografia a la televisió van trucar als serveis d’emergència i el van acabar detenint. La policia ha presentat càrrecs contra ell per assassinat terrorista tot i que encara desconeixen les motivacions que el van empènyer a actuar.

Els mitjans locals apuntaven aquest dissabte que el jove era simpatitzant de l’Estat Islàmic, però la policia no ho va confirmar. “No tenim constància de cap vincle amb cercles extremistes”, va dir el cap dels serveis d’intel·ligència suecs, Anders Thornberg. Per la seva banda, Dan Eliasson, cap de la policia nacional, va explicar en roda de premsa que hi havia “similituds clares” amb l’atac de Londres però no va vincular-lo amb el jihadisme, i sobre el detingut va dir que era un home “de caràcter marginal”.

De moment cap grup ha reivindicat l’atac a Suècia, un país que des del 2010 no patia cap atemptat. “Penso que només era qüestió de temps que ens toqués a nosaltres, però tot i això costa de creure”, va explicar ahir a Reuters Cecilia Hansson, una infermera de 25 anys. “Es fa més inversemblant quan passa tan a prop teu”.

La televisió pública sueca citava fonts policials per dir que hi havia un segon home detingut que estava relacionat amb l’atacant, però en roda de premsa els cossos de seguretat es van negar a confirmar aquesta informació, tot i que van reconèixer que podria ser que hi hagués més persones implicades. Per aquest motiu s’han reforçat els controls a la frontera durant deu dies.

Sospita d’explosius

La policia també està analitzant un objecte no identificat que van trobar dins del camió, al seient del conductor. La televisió pública deia aquest dissabte que es tracta d’una bomba de fabricació casolana sense detonar, però tampoc hi ha hagut confirmació oficial sobre aquesta qüestió. “Hem trobat un dispositiu al vehicle que no hauria de ser-hi. Si es tracta d’un explosiu o no, no ho sabem, encara”, va dir Dan Eliasson.

L’alcaldessa d’Estocolm, Karin Wanngard, va apuntar, en sintonia amb el primer ministre del país, que la seva ciutat segueix oberta al món. “No és un atac que tingui a veure amb el color de pell de la gent -va dir-. És a les nostres mans demostrar, amb la integració i obrint les nostres ments, que és igual on hagin nascut les persones”.