L'atemptat de Kabul, el més mortífer a l'Afganistan des del 2001

El president de l'Afganistan, Ashraf Gani, ha informat avui que l 'atemptat de Kabul del passat dimecres va causar la mort de 150 persones, convertint-se en el més sangonent des del 2011 en aquest país. La tragèdia va ser provocada per un camió carregat d'explosius que va volar pels aires a l'entrada de la zona de seguretat de la capital afganesa. Gani ha dit també que més de 300 persones van resultar ferides.

El president ha fet balanç de l'atemptat en una reunió on hi han assistit representants de 21 països, en els que hi havia la UE i l'ONU. Ha explicat que l'objectiu dels atacants era "tot el barri diplomàtic", però que el sacrifici de 13 policies afgans ha evitat la mort dels diplomàtics.

L'atemptat ha sigut el més sangonent que ha viscut l'Afganistan des de la invasió dels EUA al 2001. Cap grup n'ha reclamat l'autoria, tot i que la principal agència d'intel·ligència afgana, el Directori Nacional de Seguretat (NDS), va responsabilitzar la xarxa Haqqani, relacionada amb els talibans, afirmant que va comptar amb la "direcció i cooperació directa de l'Agència d'Espionatge del Pakistan ISI, però Islamabad ho ha negat. El govern afgà ha acusat en moltes ocasions al Pakistan d'estar darrera d'una "guerra no declarada" contra l'Afganistan i de defensar als terroristes de la xarxa Haqqani.