L'atemptat posa al descobert les línies de fractura de Turquia

La festa de Cap d’Any del club Reina era un símbol d’un Istanbul cosmopolita que cada cop està més amenaçat: una discoteca enlluernadora on gent d’arreu del món podien anar junts de festa, alliberats del caos i la violència que s’empassen la regió. L’atemptat, el segon en dues setmanes a Turquia, exposa encara més les línies de fractura d’un país que s’esquinça entre el terrorisme i la inestabilitat política. L’atac posa al descobert les contradiccions de la política autoritària del president Recep Tayyip Erdogan: les enèrgiques mesures de seguretat i contra l’oposició no serveixen per portar estabilitat al país. “No sé què dir”, lamentava Zeynep Ozman després que el seu germà, Ali, fos ferit en l’atac. “No vull ficar-me en política, però no podem acceptar que això es converteixi en la norma. El terrorisme és a tot arreu, ara, i el govern ha perdut el control. Cal fer-hi alguna cosa. Ja no es pot viure a Istanbul”.

Turquia fa anys que es troba en una espiral d’inestabilitat que s’ha agreujat amb la seva implicació en la guerra de Síria. Els crítics asseguren que, amb l’obertura de les seves fronteres als combatents estrangers que intentaven arribar al país veí, va donar ales a l’Estat Islàmic, que ara l’ha posat en el punt de mira. Des de mitjans del 2015 la guerra latent contra els kurds s’ha agreujat i, a més, aquest estiu Turquia va patir un intent de cop militar.

Mans lliures per a Erdogan

L’atac de Cap d’Any pot donar més llibertat a Erdogan per ampliar la seva ofensiva contra l’oposició, accelerada després del cop fallit del 15 de juliol. També és probable que malmeti l’economia del país, que ja pateix la caiguda del turisme i la inversió estrangera.

“Res del que està fent el govern està ajudant a fer més segura Turquia,“ apunta Asli Aydintasbas, una prominent periodista turca i membre del Consell Europeu de Relacions Exteriors. “La repressió de la dissidència interna està desestabilitzant encara més el país, i a més accentua una perillosa polarització”.

Si Erdogan havia establert la doctrina de “zero problemes amb els veïns” com a norma de política exterior, ara els problemes creixen. Turquia, membre de l’OTAN, no està al marge de les forces desestabilitzadores del Pròxim Orient, on tot sembla convergir: el terrorisme, la crisi migratòria i l’autoritarisme.

L’agreujament de la guerra contra els kurds ha deixat ciutats del sud-est del país en runes. L’atemptat a l’estadi del Besiktas el mes passat va ser l’última acció reivindicada per un grup terrorista kurd. Des del cop fallit del juliol, Erdogan ha definit com a principal enemic la confraria del clergue musulmà Fethullah Gülen, que viu exiliat a Pennsilvània. El contracop ha donat lloc a una purga massiva suposadament adreçada als membres d’aquesta societat secreta que ha afectat desenes de milers de policies, soldats, mestres i altres funcionaris, detinguts o suspesos del seu lloc de treball. La dimensió de la neteja ha posat en problemes els serveis de seguretat.

L’espiral de violència ha fet caure les visites d’occidentals i asiàtics al país, però fins ara els turistes de la regió no havien abandonat Turquia com a destí. Això ara pot canviar: entre les víctimes de l’atac de diumenge hi ha israelians, jordans, libanesos, saudites i tunisians, entre d’altres. Els seus familiars els ploraven ahir.

Stephanie Deek, una dona libanesa, visitava ahir un hospital d’Istanbul per identificar un amic mort. Haykal Mousallem s’acabava de casar i celebrava l’arribada del nou any amb la seva dona en el local atacat. Ella va sobreviure però l’home, que havia saltat a les aigües del Bòsfor per escapar-se de l’assassí, no va tenir tanta sort. “Estic molt trista -deia Deek-. No puc descriure com em sento. No esperava trobar-lo aquí. Confiava que només estaria desaparegut”.